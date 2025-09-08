Pai que fugiu com três filhos em 2021 é morto a tiros pela polícia na Nova Zelândia

Um homem que se escondeu das autoridades com seus três filhos por quase quatro anos em uma área rural da Nova Zelândia foi baleado e morto por um policial nesta segunda-feira, 8.

Uma criança estava com Tom Phillips no momento do confronto, e as outras duas foram encontradas na floresta horas após o tiroteio, no qual um policial ficou gravemente ferido.

O desaparecimento de Phillips e de seus filhos - agora com cerca de 9, 10 e 11 anos - ocorreu em dezembro de 2021. Os policiais realizaram dezenas de buscas na densa floresta onde acreditavam que a família estivesse escondida. A principal hipótese é que o pai e os filhos nunca tenham se afastado da comunidade rural de Marokopa, na Ilha Norte, embora fossem vistos com pouca frequência.

Phillips ainda não foi formalmente identificado, mas as autoridades acreditam que ele seja o homem morto.

Policial baleado

Um policial foi baleado na cabeça e ficou gravemente ferido durante o confronto com Phillips, após ele roubar uma loja de suprimentos agrícolas na madrugada desta segunda-feira, disse a vice-comissária interina da polícia da Nova Zelândia, Jill Rogers. A criança que estava com Phillips no momento do roubo foi levada sob custódia.

O policial estava sendo operado em um hospital. Ele foi baleado "várias vezes com um rifle de alta potência" e passará por outras cirurgias, mas tem chances de sobreviver, de acordo com Jill.

Outros dois filhos são encontrados

Os outros dois filhos de Phillips foram localizadas cerca de 13 horas após a morte do pai. Jill informou que as crianças estavam sozinhas em um acampamento em uma floresta. A criança que havia sido levada sob custódia cooperou com as autoridades, o que ajudou a reduzir a área de busca, disse ela.

A loja de suprimentos agrícolas alvo do ataque fica em uma pequena cidade na região rural de Waikato, ao sul de Auckland, onde viviam cerca de 40 pessoas e de onde a família havia desaparecido. O caso despertou grande interesse entre os neozelandeses, e as autoridades fizeram apelos regulares, sem sucesso, por informações.

As únicas aparições de Phillips foram registradas por câmeras de vigilância, que o mostravam supostamente cometendo crimes na região. Ele era procurado por um assalto à mão armada a um banco em maio de 2023, durante o qual teria atirado em um cidadão.

Autoridades suspeitam que Phillips teve ajuda

No ano passado, o detetive Andrew Saunders disse que Phillips não tinha direitos legais de custódia sobre os filhos. Desde o desaparecimento, as crianças não tinham acesso à educação formal nem a cuidados de saúde.

As autoridades sempre acreditaram que Phillips contou com ajuda para esconder a família, e alguns moradores da isolada região rural chegaram a demonstrar apoio a ele. Em junho do ano passado, foi oferecida uma recompensa de 80 mil dólares neozelandeses (cerca de R$ 254,9 mil na cotação atual) por informações sobre o paradeiro da família, valor considerado alto para os padrões do país, mas a recompensa nunca foi paga.

Família já desapareceu antes

A primeira vez que Phillips chamou atenção da imprensa nacional após desaparecer com os filhos não foi em dezembro de 2021. A família havia sumido três meses antes, em setembro daquele ano, desencadeando uma busca terrestre e marítima de três semanas, depois que a caminhonete de Phillips foi encontrada abandonada em uma praia selvagem próxima à sua residência.

As autoridades encerraram a busca, acreditando que a família poderia ter morrido, até que Phillips e as crianças surgiram de uma densa floresta, onde ele disse que estavam acampando. Ele foi acusado de desperdiçar recursos policiais e deveria comparecer ao tribunal em janeiro de 2022, mas semanas antes da audiência, desapareceu novamente com os filhos.

A polícia não iniciou imediatamente uma nova busca porque Phillips, com experiência em atividades ao ar livre, afirmou à família que estava levando as crianças para outra viagem - e nunca retornou.

A procura se intensificou novamente em 2023, após Phillips ser visto várias vezes na mesma região. A última vez que ele foi visto antes do tiroteio foi em um vídeo de vigilância, roubando uma mercearia à noite acompanhado de um dos filhos, em agosto deste ano.

Mãe das crianças emite declaração

A mãe das crianças emitiu uma declaração à Radio New Zealand nesta segunda-feira, dizendo estar "profundamente aliviada" pelo fim do "período de provação" vivido pelos filhos.

"Eles fizeram muita falta todos os dias durante quase quatro anos, e estamos ansiosos para recebê-los em casa com amor e cuidado", afirmou a mulher, identificada pela imprensa neozelandesa apenas pelo primeiro nome, Cat.