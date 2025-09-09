Veja o obituário do Grande ABC deste dia 9 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Idalina Ferreira Ribeiro, 91. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Orides Ferraz de Toledo, 89. Natural de Tietê (SP). Residia no bairro Mirim, em Praia Grande (SP). Inspetor de qualidade aposentado. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Olavo Pereira, 86. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema da Cunha Franzolin, 81. Natural de Rio Branco (Acre). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Pensionista. Dia 4, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Edson Bartolassi, 76. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marivaldo Sanches, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Funcionário público. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Francisca da Silva Ramos, 70. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lurdes da Costa Celer, 69. Pensionista. Natural de Caracol (Piauí). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 4 Memorial Jardim Santo André.

Roberval Gomes de Sousa, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Projetista. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria das Graças Silva Pereira, 54. Natural de São Bernardo (Maranhão). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 4, em Guarulhos (SP). Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Milton de Almeida, 93. Natural de Bofete (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Cemitério dos Casa.

José Lopes da Silva, 89. Natural de João Ramalho (SP). Residia na Vila Cacilda, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Francisco da Silva, 71. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Orencio Molina Nabarrete, 90. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 3. Jardim da Colina.

DIADEMA

Edgar Anibal Ribeiro, 88. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Vale da Paz.

Paulo de Oliveira Monteiro, 70. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Oliveira de Lima, 67. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Deusdete Rita de Jesus Almeida, 61. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Vale da Paz.

Ivanildo Lemos Queiroz, 55. Natural de Itamaraju (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Ribeiro, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanessa Fagundes de Oliveira, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

MAUÁ

João Baia de Souza, 76. Natural de Curralinho (Pará). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Técnico industrial. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Ananinduea (Pará).

Francisca Domingos de Oliveira Silva, 81. Natural de Tauá (Ceará). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Vale do Pinheirais.