Incêndio atinge borracharia em Santo André

Proprietário inalou fumaça e foi levado à UPA Bangu
Um incêndio atingiu uma borracharia localizada na avenida Martim Francisco, altura do número 619, em Santo André, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo provocou grande quantidade de fumaça no local.
O proprietário do estabelecimento inalou fumaça, mas foi socorrido consciente e orientado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Bangu. Quatro viaturas foram acionadas para o atendimento da ocorrência.
As equipes seguem trabalhando no controle do incêndio.
