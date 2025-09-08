DGABC
Setecidades Titulo Ocorrência

Incêndio atinge borracharia em Santo André

Proprietário inalou fumaça e foi levado à UPA Bangu

Leticia Generali
 Especial para o Diário
08/09/2025 | 12:39
FOTO: Street View/Reprodução
FOTO: Street View/Reprodução


Um incêndio atingiu uma borracharia localizada na avenida Martim Francisco, altura do número 619, em Santo André, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo provocou grande quantidade de fumaça no local.

O proprietário do estabelecimento inalou fumaça, mas foi socorrido consciente e orientado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Bangu. Quatro viaturas foram acionadas para o atendimento da ocorrência.

As equipes seguem trabalhando no controle do incêndio.

