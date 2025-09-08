Polícia de trânsito recupera motocicleta roubada em Diadema

Vistoria apontou chassi de veículo roubado e uso de placa duplicada
Na manhã desta segunda-feira (8), policiais do 1º Batalhão de Trânsito abordaram uma motocicleta suspeita na Avenida Conceição, em Diadema.
Durante patrulhamento, a equipe identificou a condutora da motocicleta Yamaha/YBR Factor e realizou a abordagem.
A vistoria revelou que o número do chassi correspondia a um veículo com registro de roubo desde 14/09/2023, mas a placa apresentava registro de BOPC em nome de outro proprietário, que informou ter recebido diversas autuações devido à utilização de placa duplicada.
A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema e segue em elaboração para providências legais.
