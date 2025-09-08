DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo No bairro Bocaina

Tentativa de furto a empresa de calçados termina com um preso em Ribeirão Pires

Segundo a PM, suspeitos invadiram um estabelecimento na madrugada e foram surpreendidos pela chegada dos policiais

Gabriel Gadelha
 Especial para o Diário
08/09/2025 | 11:59
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Um homem foi preso em flagrante e outro conseguiu fugir durante uma tentativa de furto a uma empresa de atacado de calçados localizada no bairro Bocaina, em Ribeirão Pires. O caso ocorreu na madrugada de sábado (6).


De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações) para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais da 2ª Companhia encontraram sinais de arrombamento nas portas e flagraram dois homens dentro do estabelecimento. Um deles foi detido, enquanto o outro escapou pulando de uma altura de aproximadamente sete metros.


Com o suspeito preso, os policiais apreenderam uma mochila contendo ferramentas utilizadas para a prática do crime, entre elas um equipamento conhecido como “jumper”, usado para cortar sinal.


O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires, onde permanece preso e foi indiciado por tentativa de furto qualificado.

