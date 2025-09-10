Motociclista morre após bater em poste em Santo André

Atualizada às 12h51

Um motociclsta morreu após colidir contra um poste na Avenida Prestes Maia, altura do número 3445, em Santo André, por volta das 9h27 desta segunda-feira (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve óbito constatado por um médico do Samu ainda no local. Uma viatura foi acionada para o atendimento da ocorrência.

O corpo ja foi retirada do local. Toda a extensão do viaduto até a entrada da FMABC, devido ao estreitamento de pista provocado pela ocorrência, mas deve normalizar após a retirada da vítima.

