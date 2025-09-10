DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Avenida Prestes Maia

Motociclista morre após bater em poste em Santo André

Vítima teve morte constatada no local pelo Samu

Leticia Generali
 Especial para o Diário
08/09/2025 | 10:48
FOTO: Gabriel Gadelha/DGABC
FOTO: Gabriel Gadelha/DGABC


Atualizada às 12h51

Um motociclsta morreu após colidir contra um poste na Avenida Prestes Maia, altura do número 3445, em Santo André, por volta das 9h27 desta segunda-feira (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve óbito constatado por um médico do Samu ainda no local. Uma viatura foi acionada para o atendimento da ocorrência.

O corpo ja foi retirada do local. Toda a extensão do viaduto até a entrada da FMABC, devido ao estreitamento de pista provocado pela ocorrência, mas deve normalizar após a retirada da vítima.

