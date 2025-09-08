Acidente em Santo André deixa duas pessoas feridas e derruba fiação

Na manhã desta segunda-feira (8), um carro colidiu contra um poste na Rua Giovanni Battista Pirelli, altura do número 871, em Santo André. Segundo o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar de São Paulo), a ocorrência foi registrada por volta das 8h27.



As primeiras informações indicavam que duas vítimas estavam presas dentro do veículo, mobilizando três viaturas de resgate. Após o atendimento, os bombeiros confirmaram que as duas pessoas foram retiradas e encaminhadas ao Hospital Cristóvão da Gama.



De acordo com a corporação, as vítimas são um homem, que sofreu trauma no tórax, e uma mulher, que apresentou dor torácica.

Além dos feridos, houve queda de fiação elétrica no local, o que exigiu atenção redobrada das equipes de socorro.