DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo Crise hídrica

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 35,3%, informa Sabesp

O volume total caiu de 35,5% (690,62 hectômetros cúbicos) para 35,3% (686,94 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual

08/09/2025 | 12:24
Compartilhar notícia
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Sistema de Mananciais da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 7 e 8 de setembro. O volume total caiu de 35,5% (690,62 hectômetros cúbicos) para 35,3% (686,94 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual. Na comparação semanal, houve uma queda de 1,6 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em oito de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 8,4% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 33% para 32,8%, com uma diminuição em hm3 de 324,29 para 322,21. O Alto Tietê reduziu de 28,2% para 28%, com a capacidade passando de 157,84 hm3 para 156,95 hm3.

Guarapiranga cedeu de 51,2% para 51%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 56,2% para 55,8%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 56,3% para 56,2%. Por sua vez, o Rio Claro permaneceu em 21,7% e o São Lourenço caiu de 51,2% para 51,0%.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou recentemente a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. A companhia divulgou também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.