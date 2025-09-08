DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Ocorrência

Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e moto em São Bernardo

Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital

Letícia Generali
 Especial para o Diário
08/09/2025 | 11:03
FOTO: Street View/Reprodução
FOTO: Street View/Reprodução


 Um carro e uma moto se envolveram em um acidente por volta das 9h15 desta segunda feira (8), na avenida Cézar Magnani, altura do número 840, em São Bernardo. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher foi socorrida consciente e orientada, com contusão em uma das pernas, e encaminhada ao HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo. A segunda vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Duas viaturas participaram da ocorrência.

