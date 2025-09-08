Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e moto em São Bernardo

Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital
Um carro e uma moto se envolveram em um acidente por volta das 9h15 desta segunda feira (8), na avenida Cézar Magnani, altura do número 840, em São Bernardo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher foi socorrida consciente e orientada, com contusão em uma das pernas, e encaminhada ao HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo. A segunda vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Duas viaturas participaram da ocorrência.
