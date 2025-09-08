DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

SP volta a ter elevação de temperaturas a partir desta segunda-feira

08/09/2025 | 10:19
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A cidade de São Paulo volta a registrar elevação de temperaturas a partir desta segunda-feira, 8, quando a máxima prevista é de 28ºC, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A umidade do ar deve ficar em torno de 45% e não há expectativa para chuva.

Conforme a Meteoblue, a máxima sobe ainda mais na terça-feira, 9, chegando aos 30ºC, antes de voltar a cair na quarta-feira, 10, em razão da passagem rápida de uma frente fria de fraca atividade e bem afastada sobre o oceano.

"No decorrer da terça-feira não se descarta a ocorrência de rajadas de vento acima dos 60km/h, mesmo sem previsão de chuva, em decorrência da aproximação dessa frente fria pelo oceano na quarta-feira", indica o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 18ºC e 30ºC;

- Quarta-feira: entre 14ºC e 24ºC;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 28ºC;

- Sexta-feira: entre 14ºC e 19ºC;

- Sábado: entre 13ºC e 17ºC;

- Domingo: entre 13ºC e 19ºC.

Na quinta-feira, 11, a previsão indica ainda índices mínimos de umidade do ar próximos aos 30% na cidade de São Paulo.

Na sexta-feira, 12, deve acontecer uma queda mais acentuada dos termômetros, segundo o CGE, o que deve deixar o fim de semana com sensação de frio na capital e cidades vizinhas da região metropolitana de São Paulo, mas sem previsão de chuva significativa.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.