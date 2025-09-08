DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Previsão do Tempo

Segunda-feira começa mais quente, mas sob céu cinza no Grande ABC

De acordo com o Climatempo, a semana será iniciada com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece, deixando o clima abafado

Natasha Werneck
08/09/2025 | 08:40
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
O dia amanheceu cinzento no Grande ABC, mas as temperaturas seguem em elevação nesta segunda-feira (8). De acordo com o Climatempo, a semana será iniciada com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece, deixando o clima abafado.

As mínimas ficam na casa dos 15°C em quase todas as cidades, com exceção de São Caetano, que registra 16°C. Durante a tarde, os termômetros sobem e marcam até 25°C em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; 26°C em São Bernardo e Diadema; e 27°C em São Caetano, a mais quente da região nesta segunda.

Mesmo com o calor moderado, o céu carregado dá o tom de segunda-feira, que promete ser de tempo firme, mas sem cara de verão.


