Segunda-feira começa mais quente, mas sob céu cinza no Grande ABC

O dia amanheceu cinzento no Grande ABC, mas as temperaturas seguem em elevação nesta segunda-feira (8). De acordo com o Climatempo, a semana será iniciada com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece, deixando o clima abafado.



As mínimas ficam na casa dos 15°C em quase todas as cidades, com exceção de São Caetano, que registra 16°C. Durante a tarde, os termômetros sobem e marcam até 25°C em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; 26°C em São Bernardo e Diadema; e 27°C em São Caetano, a mais quente da região nesta segunda.



Mesmo com o calor moderado, o céu carregado dá o tom de segunda-feira, que promete ser de tempo firme, mas sem cara de verão.