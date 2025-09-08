DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Independência do Brasil

São Caetano reúne 20 mil na Av. Kennedy

Tradicional desfile de 7 de Setembro contou com forças de segurança e 40 instituições

Do Diário do Grande ABC
08/09/2025 | 08:48
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram


 A Prefeitura de São Caetano reuniu aproximadamente 20 mil pessoas ontem na tradicional Parada Cívico-Militar de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O evento foi realizado pela manhã na Avenida Presidente Kennedy. O prefeito Tite Campanella (PL) destacou que o desfile é uma tradição da cidade, “um pleito de amor à Pátria” e uma reafirmação da democracia.

O desfile iniciou no cruzamento da Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano e seguiu até a confluência com a Rua Paraguassú. O palanque oficial foi montado em frente ao Teatro Paulo Machado de Carvalho e contou com a presença do prefeito, do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de autoridades das forças de segurança, entre elas o comandante do 3° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, capitão Ronaldo Sales Santana, além de secretários e vereadores.

Após a abertura, apresentada pela GCM (Guarda Civil Municipal), seguida da participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, desfilaram representantes da educação municipal, entidades sociais, grupos de escoteiros e instituições parceiras. No total, 40 participaram. 

O evento contou com apoio integrado das secretarias municipais de Educação, Esporte, Mobilidade Urbana, Segurança e Serviços Urbanos, responsáveis pela organização, logística, trânsito e segurança. 

