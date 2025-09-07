Moradores de Diadema celebram 7 de setembro com Desfile Cívico

Um mar de famílias com bandeiras e acessórios do Brasil tomou conta da Avenida Ulysses Guimarães, em Diadema. Após seis anos, a Prefeitura retomou, neste domingo (7), o Desfile Cívico em comemoração a Independência do Brasil.

Com o objetivo de resgatar a identidade nacional e destacar a cidadania e diversidade, o 15° evento da história do município teve como tema "Que Floresça Diadema".

O prefeito Taka Yamauchi (MDB) destacou a importância da data como um legado para os moradores. "Depois de seis anos, a gente consegue ter uma festa democrática como essa, com liberdade de vozes e diversidade. É um evento que traz união, paz e a família", disse Taka.

Para chefe do executivo, a data levanta ideais nacionais, sem espaço para brigas ideológicas. "É uma festa para valorizar o povo e a vitória nosso país, as brigas políticas ficam para um momento adequado. Quando elaboramos esse desfile não teve relação com bandeira partidária e sim com o solo que a gente pisa, de valorizar a pátria e as pessoas", concluiu. De acordo com prefeito, esse foi o maior desfile da cidade.

Durante o desfile, tropas militares, entidades parceiras, secretarias e estudantes de 48 escolas municipais, estaduais e particulares passaram na Avenida pra celebrar o dia. Além disso, um tanque de guerra, batizado com o nome do município, foi ovacionado pelo público presente.

O analista de sistema e morador de Diadema, Adriano Rodrigues, 45 anos, desfilou na ala dos Escoteiros Leão de Judá, ao lado do seu filho Benjamin Rodrigues, 10 anos. Ele reforça a importância desse tipo de comemoração. "É lembrar a importância de respeitar nossa pátria, de ter consciência que essa é a terra que nascemos. Ser brasileiro é fazer parte da nossa sociedade também", comentou o analista.

Enquanto as alas iam passando, o vendedor e também residente do município, Gabriel de Lima, aguardava ansiosamente o momento de seu filha, Manuela de Lima, entrar na Avenida. O diademense destacou a oportunidade de reunir os familiares e a população. "Eu lembro de vir aqui desfilar com a minha escola quando era criança e é muito legal ver a população se reunir para um dia tão importante para o nosso país", completou.