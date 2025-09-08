Max Verstappen faz valer a pole e vence GP da Itália

Em corrida frenética, marcada por boas ultrapassagens, colisões e erros das equipes na troca de pneus, Max Verstappen fez valer a pole position, superou a McLaren e venceu o GP da Itália de Fórmula 1, ontem, no circuito de Monza.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi prejudicado por um péssimo pit stop da Sauber, mas fez prova sólida e terminou na oitava posição, após alinhar em sétimo no grid — seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, nem sequer largou, com problemas no carro.

Com o resultado, a vantagem do australiano na liderança do Mundial de Pilotos caiu para 31 pontos sobre o companheiro de equipe – 324 a 293. Bortoleto somou mais quatro pontos com o oitavo lugar e chegou a 18 na classificação.

O duelo travado entre o pole, Max Verstappen, e Lando Norris marcou o GP da Itália. O piloto da McLaren atacou o tetracampeão e se irritou com uma manobra da Red Bull logo na primeira volta: “O que este idiota está fazendo? Primeiro me jogou na grama e depois cortou a chicane”, reclamou no rádio. Norris fez a ultrapassagem, mas levou o troco na quarta volta. A partir daí, o holandês tratou de registrar seguidas voltas mais rápidas.

Com estratégia de uma parada, Verstappen fez seu pit stop a 15 voltas do fim e Norris reassumiu a liderança da prova. A McLaren deixou a troca de pneus de seus carros para a reta final da prova e Verstappen retomou a liderança. O erro no pit stop de Norris fez com que ele perdesse o segundo posto para Piastri, mas o australiano cedeu o posto, a pedido da escuderia inglesa, a quatro voltas da bandeirada.

Os carros voltam à pista no GP do Azerbaijão, dia 21, às 8h.

