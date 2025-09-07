Verstappen supera Norris no fim e lidera grid em Monza

Piloto largará na pole no GP da Itália, às 10h, à frente de Lando Norris e Oscar Piastri
O ‘mar vermelho’ da torcida italiana não foi suficiente para empurrar a anfitriã Ferrari, em Monza, e Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido no treino de classificação, ontem. Ele vai liderar o grid de largada do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, às 10h de hoje, à frente das McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri.
Gabriel Bortoleto chegou ao Q3 pela quarta vez em sua temporada de estreia na principal categoria do automobilismo e largará em sétimo, após mostrar maturidade e se destacar nas três sessões do treino com a Sauber com um ritmo forte. Ele chegou em oitavo, mas sairá uma colocação acima depois de punição a Lewis Hamilton, que perdeu cinco postos no grid, igualando a melhor posição, na Hungria.
Logo no início do Q1, o brasileiro teve a sensação de liderar a tabela por alguns segundos, com 1min20s349, mas logo foi superado pelo companheiro Hülkenberg. Empurrado pela torcida italiana, a Ferrari tomou a liderança com Leclerc e Hamilton, mas a alegria durou até a McLaren ir à pista - Norris e Piastri assumiram o primeiro e segundo postos, respectivamente.
Bortoleto, em sua segunda tentativa, assumiu o quinto lugar, atrás de George Russell, o novo líder, Norris, Sainz e Alonso. O tempo foi o suficiente para mantê-lo em 7º lugar na sessão inicial. Russell, em 1min19s414, foi o mais rápido, seguido por Verstappen, Norris e Tsunoda.
No Q2, Verstappen fez ótima volta e cravou 1min19s140, o melhor tempo da pista no fim de semana até o término da sessão, seguido por Antonelli e Piastri.
Na reta final do Q3, com o cronômetro zerado, Norris assumiu a liderança, mas Verstappen fez 1min18s792, o recorde da pista, superando Hamilton em 2020, e retomou a ponta, garantindo a pole à Red Bull.
