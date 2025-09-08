Um legado no atletismo local

Uma nova geração do esporte brasileiro começa a surgir na região. Miguel Gomes dos Santos, 14 anos, atleta do Sesi-SP, foi convocado para disputar os Jogos Escolares Brasileiros de Atletismo em outubro, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Filho de dois ícones da modalidade, no caso Marilson Gomes dos Santos, tricampeão da São Silvestre e bicampeão da Maratona de Nova Iorque, e Juliana Paula dos Santos, ex-recordista sul-americana nos 3.000 metros com obstáculos, o jovem busca continuar carregando um legado de conquistas de geraçõess.

Miguel deu início em seus treinos aos 13 anos no Sesi de Santo André, onde seu pai começou a carreira, e deve competir nos 800 e 2000 metros. Para ele, a convocação para o torneio nacional é a confirmação de que está no caminho certo. “Eu senti que estava chegando em um momento muito especial, principalmente nesse começo. Realmente estou sendo reconhecido, vi que o meu treino estava dando resultado e que eu consegui atingir meus principal objetivo, que era chegar até aqui” comentou.

Ele também destaca a inspiração nos pais. “Levo como inspiração as maiores conquistas deles, principalmente tudo o que passaram até alcançarem seus objetivos. Acho que a vitória do meu pai na São Silvestre foi o maior auge da carreira dele. Treinar no mesmo Sesi onde ele começou me dá uma motivação enorme.” disse.

Para Juliana, mãe do atleta e grávida de oito meses da pequena Maria Julia, ver o filho escolher o atletismo foi muito emocionante. “Foi um momento de muita alegria. Mesmo sendo filho de dois ex-atletas, a gente sempre deixou ele decidir, e quando vimos a vontade e a dedicação dele, ficamos muito felizes”, conta.

Ela ressaltou o cuidado em relação às cobranças excessivas, para que isso não interfira negativamente no psicológico do garoto. “Existe, sim, uma preocupação com a pressão. Mas mostramos que ele precisa viver a própria carreira, sem transformar isso em um fardo. O mais importante é que se divirta e aproveite cada instante”, afirmou

Marilson, considerado uma estrela do esporte brasileiro, agora vive como um torcedor. “Fiquei muito feliz, porque eu também comecei nos Jogos Escolares. É muito legal ver o Miguel trilhando esse caminho. Eu fico até mais nervoso vendo ele competir do que quando eu competia. O que me cabe hoje é apoiar e deixar que vivencie a modalidade”, expressou o campeão.

“Meu maior sonho é vê-lo feliz no atletismo. Ele já alcançou coisas que eu não consegui no início da minha carreira. O que mais me surpreende é a inteligência dele nas corridas, algo raro nessa idade. Se um dia chegar a uma Olimpíada, será consequência. O que importa é que pratique com alegria”, destacou o pai, pontuando os valores que o esporte pode transmitir.

Miguel segue treinando três vezes por semana, sob orientação do técnico Yuri Ventura. Com disciplina e dedicação, ele já está projetando o futuro: alcançar uma participação nos Jogos Olímpicos e construir uma carreira profissional brilhante.

