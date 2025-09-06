São Bernardo volta a ser palco de prova de triatlo no Riacho Grande

Após seis anos longe de São Bernardo, o triatlo volta à cidade. A prova Blue Series Triathlon será realizada pela organização WTRI Sports no dia 5 de outubro, com custo zero aos cofres públicos, segundo a Prefeitura. Cerca de 1.500 atletas são esperados na competição, como é o caso do vencedor internacional da modalidade e são-bernardense, José Belarmino.

O atleta já foi premiado como o melhor atleta amador em 2022. No mesmo ano, conquistou dois títulos em mundiais na categoria 45/49 anos: o Ironman World Championship, no Havaí, e o Ironman 70.3 World Championship, em St George / Utah, nos Estados Unidos.

O retorno da modalidade no município contará com importante reforço em relação às provas realizadas entre 2016 e 2019, já que pela primeira vez terá o apoio institucional da Prefeitura. O lançamento oficial da prova foi realizado na manhã deste sábado (6) no WTri Sports, na Estrada Velha, espaço onde será realizada a largada e a prova de natação, que será na Represa Billings.

Para a prefeita Jessica Cormick, São Bernardo tem potencial de protagonista na realização de eventos esportivos. “A decisão de a Prefeitura, pela primeira vez apoiar uma competição desse porte, que volta a ser realizada nesse espaço magnífico, em meio à natureza, é motivo de alegria para nós e para toda São Bernardo. Mais uma prova de que nossa gestão tem o compromisso, e tem trabalhado muito, para resgatar uma história que estava adormecida, a de ser protagonista na realização de grandes eventos esportivos na cidade”, comentou a prefeita.

O presidente da Federação Paulista, Rychard Hryniewicz, avalia que o WTri Sports é o maior e também o melhor espaço, em termos de estrutura, para a modalidade no Brasil tanto para treinamento quanto para competições, porque agrega a represa para a prova de natação e a Estrada Velha para as provas de ciclismo e atletismo. “Esse apoio da Prefeitura é importantíssimo. porque assim a gente consegue potencializar a infraestrutura, que já é maravilhosa, e fazer uma competição mais segura do que foi no passado. Então, temos certeza de que o evento será um sucesso. Ano que vem a gente já tem uma ou duas datas já para confirmar a prova, e que isso vire, digamos, um evento no calendário oficial da cidade”, declarou o presidente da Federação.

As inscrições podem ser feitas até o 1º de outubro. Informações gerais e por categoria podem ser obtidas no link https://encurtador.com.br/4CfiP