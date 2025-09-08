Show de bola – Debora Bloch é craque, dentro e fora da novela

É bem curioso como as novelas, e todo o universo que as cercam, na grande maioria das vezes só precisam de um tempo para levar as pessoas a se envolverem e mudarem as opiniões formadas e defendidas no começo.

Nada como um capítulo atrás do outro.

Em Vale Tudo, houve, quando ainda nem tinha estreado, quem não concordasse com a escolha de Débora Bloch para o papel de Odete Roitman. Mesmo no ar, imagine!, existiram algumas críticas à sua interpretação.

Mas o tempo... Ah, o tempo! Hoje, há certeza: ninguém, a não ser Beatriz Segall e ela, Débora, tinham medidas tão perfeitas e ideais para a personagem. Se para cada mergulho é um flash, para cada cena, um show.

Show que ela também resolveu, via Instagram, estender à cobertura dos bastidores das gravações, com seus posts divertidos, vídeos dos companheiros de elenco e até alguns memes, por que não?

Débora mostra, de graça e sem dever nada a ninguém, que tem talento de sobra pra vilania... e pro bom humor!

Resultado? 1,3 milhão de seguidores se divertem com os seus conteúdos, podendo enxergar a diferença das coisas: nos estúdios, ela é veneno na veia; nas redes, puro carisma.

