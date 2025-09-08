DGABC
Cultura & Lazer Titulo Canal 1

Show de bola – Debora Bloch é craque, dentro e fora da novela

É bem curioso como as novelas, e todo o universo que as cercam, na grande maioria das vezes só precisam de um tempo para levar as pessoas a se envolverem e mudarem as opiniões formadas e defendidas no começo

Flávio Ricco
08/09/2025 | 08:14
FOTO: Divulgação/Globo
FOTO: Divulgação/Globo


É bem curioso como as novelas, e todo o universo que as cercam, na grande maioria das vezes só precisam de um tempo para levar as pessoas a se envolverem e mudarem as opiniões formadas e defendidas no começo.

Nada como um capítulo atrás do outro.

Em Vale Tudo, houve, quando ainda nem tinha estreado, quem não concordasse com a escolha de Débora Bloch para o papel de Odete Roitman. Mesmo no ar, imagine!, existiram algumas críticas à sua interpretação.

Mas o tempo... Ah, o tempo! Hoje, há certeza: ninguém, a não ser Beatriz Segall e ela, Débora, tinham medidas tão perfeitas e ideais para a personagem. Se para cada mergulho é um flash, para cada cena, um show.

Show que ela também resolveu, via Instagram, estender à cobertura dos bastidores das gravações, com seus posts divertidos, vídeos dos companheiros de elenco e até alguns memes, por que não?

Débora mostra, de graça e sem dever nada a ninguém, que tem talento de sobra pra vilania... e pro bom humor!

Resultado? 1,3 milhão de seguidores se divertem com os seus conteúdos, podendo enxergar a diferença das coisas: nos estúdios, ela é veneno na veia; nas redes, puro carisma.

Bad Religion ‘quebra tudo’ no The Town

TV TUDO

Arre!

O estúdio da rádio Bandeirantes, em São Paulo, será totalmente reformado. Nada de tapinha de tinta. Será ampliado, com equipamentos novos e tecnologia de ponta. O ambiente também promete oferecer mais conforto e eficiência para a sua equipe.

Posso perguntar?

Será que as TVs abertas, no geralzão mesmo, vão continuar assistindo ao surgimento e desenvolvimento das outras mídias? Ninguém vai fazer nada?

Não por acaso

É curioso como uma boa maioria dos responsáveis por essas TVs ainda não enxergaram ou tem dificuldades de aceitar que as crianças, hoje, já nascem com o celular nas mãos. Este, vale informar, seria o público de amanhã. Seria, no tempo do verbo, porque não será se essa ficha não cair a tempo.

Comodismo puro

A TV aberta aceitou, como continua aceitando passivamente, as restrições à propaganda infantil, como se esta fosse a única e principal razão para esquecer definitivamente a existência desse público. A conta vai chegar. Se é que já não está chegando.


Caminho sem volta

Não por acaso essa migração de grandões, como a Globo, para o digital, com esporte, jornalismo e, em breve, otras cositas más. Por enquanto, o berço pode até alguma coisa de esplendido, mas amanhã não terá mais nada. Vale o aviso.

Premiação

No dia 23, às 19h, na Áudio, em São Paulo, acontece mais um Prêmio Jovem Brasileiro, com apoio do Grupo Band e apresentação da Blogueirinha. A lista oficial de vencedores teve votação recorde e consagrou como Melhor Atriz: Maísa; Melhor Apresentador/Apresentadora: Luciano Huck e Virgínia Fonseca; Cantor/Zé Felipe, entre muitos outros.


Gravações no fim

As gravações de O Senhor e a Serva, série com Dudu Pelizzari e Nathalia Florentino, serão encerradas nesta semana. Estreia dia 30 no UniverVideo e depois na Record. Passada em Roma, em vários momentos lembra a franquia Gladiador.

Cuidados 

Diante dos ocorridos com Juliana Oliveira, ex-The Noite, Vicente Varella, do Comercial, e Marluce Cavalcante, o SBT resolveu usar de certas precauções. A partir desta semana, o pessoal do compliance terá reuniões com as produções dos programas. A Praça, por exemplo, será na quinta-feira.

A propósito

Nada que deva ser um grande problema ou se transformar em novela, mas os contratos do Carlos Alberto de Nóbrega e do seu filho, Marcelo de Nóbrega, diretor da Praça, terminam em novembro. Considerando o que Silvio Santos sempre disse e repetiu, “aí ninguém mexe”.


