Domingo, 7 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Festival

Bad Religion ‘quebra tudo’ no The Town

Nem o frio e garoa afastou os fãs da banda

Wilson Guardia
07/09/2025 | 21:41
FOTO: Wilson Guardia
 Icônica banda californiana, Bad Religion, que substituiu de última hora o Sex Pistols - o guitarrista quebrou o punho às vésperas do festival - mostra o porquê ainda é referência mundial no mundo do rock.


Com letras afiadas e muita crítica social, o grupo com mais de quatro décadas de atuação, lançou álbuns marcantes como Suffer, No Control e Stranger Than Fiction.


Nem o frio e garoa afastou os fãs da banda.

Comentários

