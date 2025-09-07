Bad Religion ‘quebra tudo’ no The Town

Icônica banda californiana, Bad Religion, que substituiu de última hora o Sex Pistols - o guitarrista quebrou o punho às vésperas do festival - mostra o porquê ainda é referência mundial no mundo do rock.





Com letras afiadas e muita crítica social, o grupo com mais de quatro décadas de atuação, lançou álbuns marcantes como Suffer, No Control e Stranger Than Fiction.





Nem o frio e garoa afastou os fãs da banda.

