Bad Religion ‘quebra tudo’ no The Town

Nem o frio e garoa afastou os fãs da banda
Icônica banda californiana, Bad Religion, que substituiu de última hora o Sex Pistols - o guitarrista quebrou o punho às vésperas do festival - mostra o porquê ainda é referência mundial no mundo do rock.
Com letras afiadas e muita crítica social, o grupo com mais de quatro décadas de atuação, lançou álbuns marcantes como Suffer, No Control e Stranger Than Fiction.
