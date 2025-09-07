Bruce Dickinson é a primeira grande atração internacional no The Town

A primeira grande atração internacional do The Town São Paulo neste domingo (7), é Bruce Dickinson, conhecido pelo trabalho como vocalista do Iron Maiden.

O inglês também é escritor, empresário, esgrimista, piloto de avião e historiador. Seu show traz experimentações em vários estilos de rock.

Antes passaram pelo mesmo palco, no Autódromo de Interlagos, a dupla The Flight e os brasileiros da banda Capital Inicial.

Pitty, Tihuana, Iggy Pop e Green Day são as atrações da noite.

