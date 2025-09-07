Capital Inicial canta no The Town “Que País é Esse” em recado ao Congresso

Capital Inicial levanta o público com “Que País é Esse” em recado ao Congresso

Banda brasiliense se apresenta na tarde deste domingo no The Town, que acontece em Interlagos, na Capital

No The Town, festival de música que acontece na Capital, a banda Capital Inicial agitou o público que começa a lotar na tarde deste domingo (7) o Autódromo de Interlagos. Com recado ao Congresso, o frontman Dinho Ouro Preto declarou aos microfones: “essa música é para esses engravatados que querem aprovar a impunidade”.

Sob aplausos e poucas vaias, a banda brasiliense em coro uníssono com o público em êxtase entoou “Que País é Esse”. Seguido de gritos no compasso da música de “É a p… do Brasil”. Ao fim da música, Dinho celebrou: “Viva a democracia”.

Como o show não pode parar, a banda seguiu com seus maiores hits. “À Sua Maneira”, “Primeiros Erros” e “Não Olhe Para Trás”. No palco, Dinho homenageou Sex Pistols com Thiago Castanho, ex-Charlie Brown Júnior e parceiro musical de Dinho, solando na guitarra.

Ao fim da apresentação, parte do público gritava: “sem anistia” enquanto o vocalista o saudava.