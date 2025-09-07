Famílias ocupam prédio no Centro de Diadema

Ocupação foi feita neste domingo (7) em imóvel abandonado há 13 anos onde já funcionou o primeiro hospital público da cidade e uma unidade do Caps
Centenas de famílias integrantes do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) ocuparam, na madrugada deste domingo (7), um prédio abandonado no Centro de Diadema onde já foi o primeiro hospital público da cidade. A ocupação faz parte do movimento Palestina Livre, batizado com esse nome em homenagem a todas as vítimas da Faixa de Gaza.
O imóvel localizado na esquina da Rua Oriente Monti com a Avenida Alda, onde também já funcionou o Caps (Centro de Atendimento Psicossocial), está abandonado há 13 anos devido a impasses entre a Prefeitura e os antigos proprietários.
De acordo com o MLB, a ocupação tem como objetivo denunciar o descumprimento da função social do prédio, enquanto milhares de famílias não têm um teto para morar.
O movimento faz parte da histórica jornada de ocupações do MLB na luta pela moradia digna. Sob o lema "Não há independência nem soberania sem direito à moradia", todas as ocupações se chamam Palestina Livre e denunciam o déficit habitacional de 8 milhões de famílias brasileiras e de 96% da população na Palestina.
