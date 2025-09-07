DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

Política Titulo Manifestação

Tarcísio critica STF e pede que Hugo Motta paute a anistia

07/09/2025 | 16:23
André Henriques/DGABC
André Henriques/DGABC


O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a aprovação da anistia "ampla e irrestrita" neste domingo (7), durante manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, e pediu para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos) paute o projeto. Tarcísio afirmou ainda que não irá aceitar a "ditadura de um poder sobre o outro" e que "um ditador paute o que devemos fazer", em uma crítica ao Supremo Tribunal Federal (STF). "E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado", disse durante a manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo.

Tarcísio, que é cotado nos bastidores para substituir Bolsonaro nas eleições de 2026, ainda reiterou que o candidato à Presidência será Bolsonaro, que está inelegível. "Essa festa aqui não está completa, porque Jair Messias Bolsonaro não está aqui conosco", disse. Ao discursar, o governador questionou se é possível celebrar a Independência sem liberdade e defendeu que não se pode mais ser tímido para defender a democracia, em aceno ao avanço da pauta no Congresso. "Vamos defender isso com toda a força da nossa alma", afirmou.

A ausência do governador na última manifestação, quando passou por um procedimento médico no dia do evento, foi duramente criticada por bolsonaristas. Em um gesto ao bolsonarismo, Tarcísio assumiu o protagonismo das articulações em Brasília para fazer a proposta avançar. O governador recebeu o apoio do deputado federal Marco Feliciano, que encerrou seu discurso, no qual pedia o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, dirigindo-se ao chefe do Executivo paulista: "Tarcísio, para cima e avante", afirmou.

Antes do ato, o governador paulista se encontrou com Michelle Bolsonaro (PL). Os dois são cotados como possíveis sucessores de Bolsonaro na disputa presidencial de 2026. Nos bastidores, aliados defendem a candidatura de Tarcísio e veem com simpatia a formação de uma chapa com Michelle como vice, ressaltando seu apelo entre o eleitorado evangélico e o fato de ser mulher.

