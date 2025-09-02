DGABC
Política Titulo Julgamento

Tarcísio defende indulto e presidenciáveis anistia a acusados por ‘8/1’

Para Romeu Zema, há perseguição contra às frentes de direita no País; Tarcísio diz que 'tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado'

Wilson Guardia
02/09/2025 | 03:00
FOTO: André Henriques | DGABC
FOTO: André Henriques | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Carlos Roberto Massa Júnior, o Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil), Romeu Zema (Novo) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governadores do Paraná, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, respectivamente, e que se colocam como prováveis presidenciáveis, defendem a anistia a todos os envolvidos, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na tentativa de golpe do ‘8 de Janeiro’.

 "Sou favorável à anistia. Inclusive, me coloquei à disposição para trabalhar junto com os deputados que conheço”, disse, em março à Folha de São Paulo, o paranaense.

Para Zema, há perseguição contra às frentes de direita no País. “Já demos anistia no passado para assassinos, sequestradores, agora não vamos dar nesse caso (trama golpista)?”, declarou o chefe do Executivo mineiro ao programa Roda Vida, da TV Cultura, acrescentando: “Onde estão os presos do Petrolão, do Mensalão? Todos soltos porque são de esquerda”.

Caiado, em entrevista à GloboNews em abril, referindo-se a si afirmou: “vou anistiar e começar uma nova história no Brasil...no meu momento, vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda”.

Tarcísio, principal aliado de Bolsonaro, em entrevista exclusiva ao Diário, na sexta-feira (29), ao ser questionado se concederia indulto ao ex-presidente garantiu que sim. “Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado”.

O chefe do Palácio dos Bandeirantes disse que “vai trabalhar para que uma anistia seja construída. É um remédio político e garante a pacificação”.

Comentários

