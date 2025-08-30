Tarcísio de Freitas descarta Presidência e diz que foco é São Paulo; veja vídeo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), descartou nesta sexta-feira (29) a possibilidade de se candidatar à Presidência da República nas próximas eleições. Em entrevista exclusiva ao Diário, o chefe do Executivo paulista afirmou que seu compromisso está voltado integralmente à gestão estadual e às entregas prometidas à população. "Não sou candidato a presidente, vou deixar isso bem claro", disse. Veja a declaração e vídeo abaixo.

“Todo mundo fala. É normal. Todo governador de São Paulo é visto como presidenciável, pelo tamanho do Estado e pela importância que tem. Agora, vamos pegar a história recente: qual foi o último governador de São Paulo que se tornou presidente da República? O último foi Jânio Quadros (em 1961). Eu estou focado na minha missão em São Paulo. Estou focado em ficar aqui e fazer as entregas que me comprometi a realizar. Grandes entregas vão acontecer em 2028, 2029 e 2030, e é aí que se começa a construir o legado”, afirmou.

Segundo Tarcísio, discussões eleitorais não fazem parte de sua rotina. “Não dá para ficar pensando em eleição agora. Temos que pensar em gestão, em entregar e em resolver problemas. Esse é o exercício que faço todo dia com a minha equipe. Quando o pessoal começa a falar muito de política, eu digo: ‘Opa, baixa a bola. Não está na hora de falar disso, está na hora de entregar’. Estar à frente do Estado é uma grande confiança que recebi, então tenho que corresponder”, disse.

A declaração foi dada durante agenda no Grande ABC. Pela manhã, o governador participou de evento no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde entregou novos equipamentos e a modernização do complexo hospitalar. Ele estava acompanhado dos secretários de Saúde, Eleuses Paiva, e de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), além de prefeitos e deputados da região.

Logo em seguida, Tarcísio esteve na sede do Diário, em Santo André, onde concedeu entrevista exclusiva e anunciou novos projetos para o Grande ABC.

À tarde, a agenda seguiu em São Bernardo, com a inauguração da Praça da Cidadania. O espaço de mais de 40 mil m² vai oferecer áreas para esporte, lazer, convivência comunitária e qualificação profissional gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento contou também com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

