Após adiamentos, Tarcísio vai cobrar agilidade em obras do BRT-ABC

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu cobrar a empresa responsável pela obra do BRT-ABC, a Next Mobilidade, para adiantar a data de entrega das intervenções, previstas para junho de 2026. A declaração foi realizada durante agenda no Hospital Mário Covas, em Santo André.

“O BRT-ABC está avançando. A gente vai dar uma apertada, porque acha que dá para acelerar o ritmo. Então vamos cobrar da empresa, inclusive, que trabalhe mais turnos para conseguir antecipar o cronograma”, disse o governador. Ele também voltou a afirmar que a obra da Linha 20-Rosa vai começar pela região. “Foi uma determinação nossa: a obra começa pelo Grande ABC, porque queremos fazer a interligação com o BRT. Esse projeto está em andamento, deve ficar pronto mais ou menos em outubro do próximo ano. A partir daí será possível contratar a obra”.

Pela quinta vez em quatro anos, a entrega do BRT-ABC foi adiada em abril e a nova data passou de janeiro para junho de 2026. As obras do corredor para ônibus elétrico, que deve ligar São Bernardo à Capital, tiveram início em fevereiro de 2022 e tinham como previsão inicial a conclusão em 18 meses, ou seja, em julho de 2023. O projeto foi anunciado em substituição à extinta Linha 18-Bronze do monotrilho, cancelada em 2019.

A mudança no cronograma foi publicada no Diário Oficial do Estado na época, motivada por ajustes no projeto original. Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), órgão responsável pela concessão, foram realizadas modificações no traçado, além da construção de pontes e viadutos, intervenções que apresentam maior complexidade técnica.

O custo estimado do projeto é de quase R$ 1 bilhão (R$ 920 milhões) e prevê um corredor exclusivo de 17,3 km, operado por 92 ônibus elétricos, conectando o Terminal São Bernardo às paradas de Sacomã e Tamanduateí, na Zona Sul da Capital. A expectativa é que o novo modal beneficie 173 mil passageiros por dia, com trajeto expresso de até 40 minutos.

LEIA TAMBÉM:

Tarcísio de Freitas anuncia R$ 150 milhões para a saúde do Grande ABC



O BRT-ABC atenderá às cidades de São Bernardo, Santo André e São Caetano, além de Diadema e Mauá (via corredor ABD).

Já a Linha 20-Rosa contará com 24 estações, sendo três em Santo André e três em São Bernardo, seguindo por São Paulo e se conectando a outros serviços metroferroviários. A expectativa do governo é de que o edital de licitação seja publicado no primeiro trimestre de 2026, com as obras previstas para o ano seguinte.

AGENDA

O republicano realiza, nesta sexta-feira, ações para fortalecer a saúde e a inclusão social no Grande ABC. Ainda no Hospital Mário Covas, o governador vai entregar equipamento e a modernização do complexo. Cumprem a agenda com Tarcísio os secretários Eleuses Paiva, e de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), além de prefeitos e deputados do Grande ABC.

Logo depois, o chefe do Executivo paulista vem ao Diário para uma entrevista exclusiva, com novos anúncios para a região. Já durante a tarde, o governador inaugura a Praça da Cidadania de São Bernardo, que vai oferecer espaço para esporte, lazer e convivência comunitária, além de qualificação profissional para pessoas em vulnerabilidade. O evento também contará com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas.

Com área de mais de 40 mil m², a nova Praça da Cidadania reúne a Escola de Qualificação Profissional, que oferecerá cursos gratuitos à população, além de espaços para práticas esportivas, lazer e convivência comunitária.

(colaborou Bruno Coelho)