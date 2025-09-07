Três homens são presos por furto de fios elétricos em Santo André

Equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prenderam três homens furtando fiação da via pública, na tarde deste sábado (6), na Avenida Lauro Gomes, na altura do número 2001. Eles foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de São Bernardo.

Durante o patrulhamento, os agentes de segurança, ao receberam informação da equipe de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas), foram até o local e encontraram os indivíduos praticando o furto. Eles utilizaram ferramentas para cometer o delito, que foi confessado.

Na delegacia, constatou-se que os criminosos possuem antecedentes por crimes graves, incluindo homicídio (Art. 121), roubo (Art. 157), receptação (Art. 180) e furto (Art. 155). O local foi preservado para perícia conforme solicitado pelo delegado Fábio Benedito.

Denúncias de roubos de fios e cabos podem ser feitas pelo 153, número para emergências da GCM.

LEIA TAMBÉM:

Mauá reduz roubos e furtos de fios de cobre após operação