Mauá reduz roubos e furtos de fios de cobre após operação

Entre os meses de junho e julho deste ano, Mauá registrou queda expressiva nos casos de furtos e roubos de fios de cobre e similares. As ocorrências passaram de 1.421 metros subtraídos para 471 metros, redução de 67% no período, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).
Segundo a Prefeitura, a queda nos indicadores é reflexo da operação que intensificou a fiscalização em comércios de sucata, com ênfase nos estabelecimentos irregulares e em horários noturnos e de madrugada. A ação, realizada no início de julho, contou com a participação da Prefeitura de Mauá, por meio da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, Polícia Civil e apoio do Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão responsável pela verificação de instrumentos de medição, certificação de qualidade e fiscalização do comércio.
“Além da fiscalização, foi reforçado o patrulhamento estratégico de prevenção, planejado com base em dados de inteligência, dificultando a ação criminosa e protegendo a infraestrutura urbana”, informou o Paço.
