DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Queda de 67%

Mauá reduz roubos e furtos de fios de cobre após operação

Segundo a Prefeitura, a queda nos indicadores é reflexo da operação que intensificou a fiscalização em comércios de sucata, com ênfase nos estabelecimentos irregulares e em horários noturnos e de madrugada

Do Diário do Grande ABC
04/09/2025 | 09:22
Compartilhar notícia
FOTO: Diego Barros/PMM
FOTO: Diego Barros/PMM Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Entre os meses de junho e julho deste ano, Mauá registrou queda expressiva nos casos de furtos e roubos de fios de cobre e similares. As ocorrências passaram de 1.421 metros subtraídos para 471 metros, redução de 67% no período, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Segundo a Prefeitura, a queda nos indicadores é reflexo da operação que intensificou a fiscalização em comércios de sucata, com ênfase nos estabelecimentos irregulares e em horários noturnos e de madrugada. A ação, realizada no início de julho, contou com a participação da Prefeitura de Mauá, por meio da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, Polícia Civil e apoio do Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão responsável pela verificação de instrumentos de medição, certificação de qualidade e fiscalização do comércio.

“Além da fiscalização, foi reforçado o patrulhamento estratégico de prevenção, planejado com base em dados de inteligência, dificultando a ação criminosa e protegendo a infraestrutura urbana”, informou o Paço.

LEIA TAMBÉM:

Fábio Rabin apresenta espetáculo de stand-up em Mauá


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.