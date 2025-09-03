Fábio Rabin apresenta espetáculo de stand-up em Mauá

O comediante Fábio Rabin, um dos nomes mais conhecidos do stand-up brasileiro, traz a Mauá seu novo espetáculo, Ladeira Abaixo, no dia 7 de outubro, no Teatro Municipal da cidade. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis pelo site bilheteriaexpress.com.br.

Em sua sétima produção solo, Rabin aborda situações cotidianas com o humor característico que o consagrou. No show, ele relata as tentativas de reconquistar a esposa após cometer erros, passando por viagens internacionais, encontros inusitados com os atores de De Volta Para o Futuro e até uma caçada no mar atrás de uma baleia.

O espetáculo também mergulha nas descobertas de chegar aos 40 anos, tratando de mudanças de hábitos, rugas, pelos indesejados, flatulências e outros detalhes que, narrados em tom cômico, arrancam risadas do público. “Daí pra frente, é só ladeira abaixo…”, brinca o humorista, resumindo o espírito do show.

