Fábio Rabin apresenta espetáculo de stand-up em Mauá

Humorista sobe ao palco do Teatro Municipal em 7 de outubro; ingressos já estão à venda
O comediante Fábio Rabin, um dos nomes mais conhecidos do stand-up brasileiro, traz a Mauá seu novo espetáculo, Ladeira Abaixo, no dia 7 de outubro, no Teatro Municipal da cidade. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis pelo site bilheteriaexpress.com.br.
Em sua sétima produção solo, Rabin aborda situações cotidianas com o humor característico que o consagrou. No show, ele relata as tentativas de reconquistar a esposa após cometer erros, passando por viagens internacionais, encontros inusitados com os atores de De Volta Para o Futuro e até uma caçada no mar atrás de uma baleia.
O espetáculo também mergulha nas descobertas de chegar aos 40 anos, tratando de mudanças de hábitos, rugas, pelos indesejados, flatulências e outros detalhes que, narrados em tom cômico, arrancam risadas do público. “Daí pra frente, é só ladeira abaixo…”, brinca o humorista, resumindo o espírito do show.
