Cultura & Lazer Titulo Humor ácido

Sesc Santo André recebe dois espetáculos do Palhaço Klaus em setembro

Abordando os desafios do circo e da palhaçaria de forma crítica, Animo Festas e Show de Variedades Ilícitas compõe a programação do mês

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 15:54
FOTO: Divulgação/Beto Assem
FOTO: Divulgação/Beto Assem


O circo chega ao teatro do Sesc Santo André em setembro com duas criações do Palhaço Klaus, que levam ao palco espetáculos voltados ao público adulto. Entre música, crítica social e humor ácido, as apresentações convidam a atravessar universos que escapam à palhaçaria convencional, explorando conflitos, ironias e contradições da vida contemporânea.

No dia 12 o espetáculo é Animo Festas, em que o palhaço expõe a trajetória de um animador de festas infantis em crise. A cena revela um submundo marcado pela decadência, embalado por rock, músicas francesas e canções dos anos 1980. A peça desnuda a máscara do artista para revelar um personagem que enfrenta o dilema entre a fidelidade à sua arte e a pressão financeira do mercado, trazendo à tona uma figura à margem da sociedade.

Já no dia 26 é a vez do Show de Variedades Ilícitas, que reúne o palhaço e seu trio em uma sequência de números de mágica, música e comicidade corrosiva. A proposta rompe com tradições circenses e escancara realidades vividas por artistas que resistem em ambientes de exclusão e precariedade. O espetáculo aposta em narrativas que misturam irreverência e crítica, em um jogo de linguagens que provoca o espectador a enxergar a palhaçaria em outros registros.

Essas duas apresentações mostram o picadeiro como espaço de confronto e criação, em que o riso se entrelaça à reflexão através de experiências que revelam a potência do circo como arte que dialoga com as tensões do presente e com a realidade vivida por esses protagonistas.

Programação

Animo Festas 

com Palhaço Klaus

Dia 12/9, sexta, às 20h 

Teatro 

Não recomendado para menores de 16 anos - Autoclassificação 

Ingressos - R$50,00 / R$25,00 / R$15,00 

Show de Variedades Ilícitas 

com Palhaço Klaus

Dia 26/9, sexta, às 20h 

Teatro 

Não recomendado para menores de 18 anos - Autoclassificação 

Ingressos - R$50,00 / R$25,00 / R$15,00 

Sesc Santo André 

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 8,50 (Credencial Plena). R$15,50 (Outros)

Informações sobre outras programações:

Sescsp.org.br/santoandre

