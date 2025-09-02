Cineclube de Santo André exibe filmes nacionais premiados nesta quarta-feira (3)

A Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV), apresenta a comédia Saneamento Básico, de 2007, que traz no elenco nomes como Fernanda Torres e Wagner Moura, para o Cineclube ELCV de setembro nesta quarta-feira (3), às 18h. Além do longa, o programa andreense de exibição gratuita de filmes nacionais traz, na mesma noite, o documentário de 1989 Ilha das Flores, premiado com o Urso de Ouro no Festival de Berlim. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a ELCV e o MIS (Museu da Imagem e do Som), por meio do programa de difusão cultural Pontos MIS. A Casa está localizada na Avenida Industrial, 1.740, no bairro Campestre.

Dirigidos por Jorge Furtado, os dois filmes abordam, com humor e crítica social, temas relacionados à desigualdade no Brasil. Em Saneamento Básico, que recebeu o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, moradores de uma pequena vila se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção. No caso de Ilha das Flores, a produção usa o tom de documentário satírico para expor, de forma direta e chocante, a absurda cadeia de consumo que leva ao desperdício e à miséria.

O Cineclube ELCV tem nova sessão no dia 17 (quarta-feira). A partir das 18h, serão exibidos os curtas Ernesto no País do Futebol, de 2009, que conta a história de um menino argentino apaixonado por futebol que enfrenta as emoções de morar no Brasil em ano de Copa do mundo; Naiá e a Lua, de 2010, que fala da pequena Naiá, que se encanta pela Lua ao ouvir da anciã de sua aldeia a história do surgimento das estrelas no céu, e o curta-metragem infanto-juvenil Bá, de 2015, que conta a história de Bruno, um jovem nipo-brasileiro que precisa lidar com as mudanças na sua casa com a chegada de sua "Bá" (de Batchan, avó em japonês).

Oficinas - A parceria entre a ELCV e o programa Pontos MIS oferece também a oficina ‘Figurino: Luz Câmera, Ação’, com a figurinista Maria Cecília Amaral, no dia 8 (segunda-feira), das 18h às 22h. A aula irá apresentar diferentes processos de criação e construção de figurinos, partindo da análise de produções audiovisuais e cênicas, como a novela Meu Pedacinho de Chão, o filme A Cartomante, os figurinos de Lady Gaga e a performance de Jun Nakao em A costura do invisível, dentre outras obras cinematográficas, curtas-metragens, publicidade, espetáculos e shows. As inscrições devem ser feitas no site www.elcv.art.br.

A ELCV também está com inscrições abertas para a oficina ‘Cinema para Crianças e Adolescentes: Primeiro Take’, que será realizada às terças-feiras, de 16 de setembro a 11 de novembro, na Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman. Durante o curso, os participantes vão aprender sobre roteiro, atuação, câmera, som, iluminação e trabalho em equipe no set de gravação. Ao final da oficina, cada turma estreia um curta produzido coletivamente. As inscrições tanto para a turma infantil (de 7 a 12 anos), que acontece no horário das 9h às 11h, quanto para adolescentes (de 13 a 17 anos), das 14h às 16h, devem ser feitas no site www.elcv.com.br.

A Emia Aron Feldman fica dentro do Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique, na Avenida Itamarati, 536, Parque Jaçatuba.

Serviço

CINECLUBE ELCV: MOSTRA FILMES NACIONAIS | PARCERIA PONTOS MIS

Data: quarta-feira (3/9), às 18h - “Saneamento Básico’ (2007) e ‘Ilha das Flores’ (1989)

Data: quarta-feira (17/9), às 18h - ‘Ernesto No País Do Futebol’ (2009), ‘Naiá E A Lua’ (2010) e ‘Bá’ (2015)

Local: A Casa | Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV)

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 - Bairro Campestre

OFICINA PONTOS MIS/ ELCV | ‘FIGURINO: LUZ, CÂMERA, AÇÃO!’, COM MARIA CECÍLIA AMARAL

Data: 8/9 (segunda-feira), das 18h às 22h

Inscrições: www.elcv.art.br

Local: A Casa | Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV)

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 - Bairro Campestre

OFICINA DE CINEMA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PRIMEIRO TAKE | ELCV

De 16/9 a 11/11 (terças-feiras)

Infantil (7 a 12 anos) | das 9h às 11h

Adolescentes (13 a 17 anos) | das 14h às 16h

Inscrições: https://elcv.art.br/santoandre/

Local: Emia Aron Feldman | Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique

Endereço: Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba

