Morre o jornalista e radialista de São Bernardo Guina Moreira

O jornalista e radialista de São Bernardo Guina Moreira faleceu após enfrentar problemas vasculares. Foram mais de 30 anos dedicados à comunicação no Grande ABC.

O são-bernardense, que iniciou sua trajetória em rádios comunitárias, atuou também como assessor de imprensa do São Bernardo FC.

Guina foi ainda cofundador da APREM Comunicação e idealizou, juntamente com sua esposa Flávia Acciarito, os programas Café Solidário e Prêmio Comunicação, veiculados na Rádio Paraty FM 87.5.

O velório de Guina Moreira acontece até as 12h deste domingo (7), no Espaço Abcel, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 625, em São Caetano. Na sequência, o corpo será cremado no Crematório Eternos.

