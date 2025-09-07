Morre o jornalista e radialista de São Bernardo Guina Moreira

A despedida acontece no Espaço Abcel, em São Caetano, até às 12h
O jornalista e radialista de São Bernardo Guina Moreira faleceu após enfrentar problemas vasculares. Foram mais de 30 anos dedicados à comunicação no Grande ABC.
O são-bernardense, que iniciou sua trajetória em rádios comunitárias, atuou também como assessor de imprensa do São Bernardo FC.
Guina foi ainda cofundador da APREM Comunicação e idealizou, juntamente com sua esposa Flávia Acciarito, os programas Café Solidário e Prêmio Comunicação, veiculados na Rádio Paraty FM 87.5.
O velório de Guina Moreira acontece até as 12h deste domingo (7), no Espaço Abcel, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 625, em São Caetano. Na sequência, o corpo será cremado no Crematório Eternos.
