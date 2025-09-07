DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Contra enchentes

Prefeitura de Diadema entrega trecho da canalização do Córrego Iguassú

Também foram instalados guarda-corpos e construído muro de arrimo

Do Diário do Grande ABC
07/09/2025 | 05:02
FOTO: Divulgação/PMD
FOTO: Divulgação/PMD


 A Prefeitura de Diadema entregou ontem a canalização de cerca de 100 metros lineares do Córrego Iguassú, no Núcleo Habitacional Jardim Liberdade, região do Eldorado. O local é historicamente afetado por alagamentos em períodos de chuva intensa, e a obra atende a uma demanda antiga da comunidade.

O prefeito Taka Yamauchi, acompanhado de secretários e vereadores, participou da entrega e relembrou que a área foi um dos primeiros pontos visitados logo no início de sua gestão. “Em janeiro, estivemos aqui e presenciamos os transtornos causados pelas fortes chuvas e pela falta de canalização. O pedido veio diretamente dos moradores, e hoje temos a satisfação de entregar essa obra essencial”, afirmou o prefeito.

Além do canal, a obra incluiu a construção de um muro de arrimo e a instalação de guarda-corpos ao longo do trecho canalizado, aumentando a segurança da população local. O terreno passou por desassoreamento e recebeu plantio de grama no talude para estabilizar a encosta.

A área também recebeu ações de zeladoria. A quadra esportiva comunitária foi revitalizada com nova pintura e reparos, e houve manutenção do paisagismo ao redor.

A canalização do Córrego Iguassú faz parte do Plano de Contingência para Prevenção de Impactos da Chuva, criado pela atual administração para mitigar enchentes e alagamentos em áreas de maior vulnerabilidade social. O plano prevê intervenções estruturais em diferentes regiões da cidade, como limpezas periódicas de bocas de lobo e galerias, extensão de redes de drenagem, construção de muros de arrimo e novas canalizações.

De acordo com a Prefeitura, mais de 70 obras estão em andamento atualmente no município, abrangendo diversas áreas. “Nossa prioridade é atender às reais necessidades da população, com responsabilidade na gestão dos recursos públicos e foco em resultados concretos”, concluiu o prefeito. 

