Faculdade de Direito São Bernardo abre inscrições para Vestibular 2026

A Faculdade de Direito de São Bernardo abriu, nesta semana, as inscrições para o Vestibular 2026. Os interessados poderão se inscrever até o dia 2 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas, responsável pela aplicação das provas. O exame do vestibular será realizado de forma presencial no dia 26 de outubro de 2025 (domingo), na cidade.

Os aprovados também poderão concorrer a bolsas de estudos.

A diretora da Faculdade de Direito, Priscilla Simonato, destacou a relevância do processo seletivo e da formação oferecida pela instituição. “Prestar o vestibular da Faculdade de Direito de São Bernardo é iniciar uma jornada que transforma vidas. Aqui, tradição e inovação caminham juntas: nosso corpo docente é altamente qualificado e o ambiente acadêmico incentiva a pesquisa, o pensamento crítico e o compromisso ético, preparando nossos alunos para atuar com protagonismo no cenário jurídico e na sociedade”, frisou.

Os candidatos podem se inscrever pelo link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/fdsbc125/index.html. Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital publicado no portal da Fundação Carlos Chagas.