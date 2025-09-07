DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

Esportes Titulo São Bernardo

Tigre abre a segunda fase da Série C com empate no 1º de Maio

Equipe do treinador Ricardo Catalá chegou a ficar em desvantagem de 2 a 0 no placar, mas reagiu na segunda etapa diante do Londrina

Angelica Richter
07/09/2025 | 00:06
FOTO: Janes Carvalho/Onzex Press e Imagens
FOTO: Janes Carvalho/Onzex Press e Imagens


 O São Bernardo FC tomou um susto, mas ficou nos 2 a 2 diante do Londrina na abertura do quadrangular de quartas de final da Série C do Brasileiro. O time do técnico Ricardo Catalá chegou a ficar em desvantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, e precisou de 19 minutos para igualar o marcador na etapa final. O duelo foi válido pelo Grupo B, no qual as equipes somam um ponto cada.

A estratégia da equipe da casa de fazer valer o mando de campo na primeira rodada do quadrangular foi dificultada logo aos cinco minutos de jogo, quando os paranaenses abriram o placar com Iago Teles.

A situação do São Bernardo se complicou aos 47 minutos, quando Augusto (contra) marcou para os visitantes.

No segundo tempo, o Tigre diminuiu aos 12, com Eliel (contra), e chegou à igualdade aos 19, com Victor Andrade.

O São Bernardo volta a campo no próximo sábado (13), novamente às 19h30, diante do Caxias, em Caxias do Sul. Já o Londrina vai encarar o Floresta, às 16h30 de domingo (14), no Paraná.<EM>

RODADA

Ainda pelo Grupo B, o Floresta vai receber o Caxias, às 16h30 de hoje, no Ceará.

Ontem, pela Chave A, Guarani e Ponte Preta fizeram clássico regional em Campinas. Jogo ficou paralisado por 40 minutos após confusão entre torcedores do Brugre e a Polícia Militar. O duelo acabou com a vitória da Macaca, por 1 a 0..

Hoje, no complemento do grupo, o Náutico vai visitar o Brusque, às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

PLACAR

SÃO BERNARDO FC X  LONDRINA

Tigre:  Júnior Oliveira; Hugo Sanches (Rodrigo Ferreira), Hélder, Augusto e Pará; Romisson, João Paulo e Dudu Miraíma (Bruno Silva); Pedro Felipe (Victor Andrade), Rodolfo (Felipe Garcia) e Felipe Azevedo (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalá.

Londrina: Luiz Daniel; João Vitor, Wellington, Wallace e Maurício; Zé Breno (João Tavares), Alison e Cristiano (Cedric); Eliel (Henrique), Quirino (Willian) e Iago Teles. Técnico: Roger Silva.

Gols: Iago Teles, aos cinco minutos do primeiro tempo, e Augusto, aos 47; Eliel, aos 12 minutos do segundo tempo, e Victor Andrade, aos 19. Juiz: Thaillan Azevedo Gomes (AP). Renda e público: R$ 8.875 (1.462). Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, ontem à noite. 

