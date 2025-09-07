Tigre abre a segunda fase da Série C com empate no 1º de Maio

O São Bernardo FC tomou um susto, mas ficou nos 2 a 2 diante do Londrina na abertura do quadrangular de quartas de final da Série C do Brasileiro. O time do técnico Ricardo Catalá chegou a ficar em desvantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, e precisou de 19 minutos para igualar o marcador na etapa final. O duelo foi válido pelo Grupo B, no qual as equipes somam um ponto cada.

A estratégia da equipe da casa de fazer valer o mando de campo na primeira rodada do quadrangular foi dificultada logo aos cinco minutos de jogo, quando os paranaenses abriram o placar com Iago Teles.

A situação do São Bernardo se complicou aos 47 minutos, quando Augusto (contra) marcou para os visitantes.

No segundo tempo, o Tigre diminuiu aos 12, com Eliel (contra), e chegou à igualdade aos 19, com Victor Andrade.

O São Bernardo volta a campo no próximo sábado (13), novamente às 19h30, diante do Caxias, em Caxias do Sul. Já o Londrina vai encarar o Floresta, às 16h30 de domingo (14), no Paraná.<EM>

RODADA

Ainda pelo Grupo B, o Floresta vai receber o Caxias, às 16h30 de hoje, no Ceará.

Ontem, pela Chave A, Guarani e Ponte Preta fizeram clássico regional em Campinas. Jogo ficou paralisado por 40 minutos após confusão entre torcedores do Brugre e a Polícia Militar. O duelo acabou com a vitória da Macaca, por 1 a 0..

Hoje, no complemento do grupo, o Náutico vai visitar o Brusque, às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

PLACAR