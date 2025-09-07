DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer

No Teatro Elis Regina

An-Danças: a trajetória dos ciganos é atração dia 13 em São Bernardo

Com figurinos vibrantes, coreografias expressivas e muita paixão pela arte, o grupo presta uma homenagem à liberdade, à beleza e à diversidade do povo

Do Diário do Grande ABC
07/09/2025 | 04:36
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 Em noite de dança, luzes e memórias, o Grupo Amor Gitano, composto por dez mulheres, convida o público a acompanhar jornada artística inspirada nas múltiplas expressões da cultura cigana, além de apreciar músicas, poesias, narrações e curta-metragens sobre a história dos ciganos.

O evento An-Danças: a trajetória dos ciganos e dos 20 anos do Grupo Amor Gitano será realizado no sábado, dia 13, às 19h30, no Teatro Elis Regina, à Avenida João Firmino, 900, no bairro Assunção, em São Bernardo. O ingresso é gratuito, mas deve-se chegar uma hora antes do espetáculo para retirá-lo.

Ao longo de 20 anos, artistas que não são ciganas de nascimento, mas profundamente envolvidas com a linguagem da dança cigana artística, trilha caminho de aprendizado, respeito e dedicação.

Neste espetáculo, as danças percorrem caminhos simbólicos da Ásia, África e Europa até chegar ao Brasil e à América Latina. Em cada bloco, uma reverência às tradições, aos ritmos e às histórias que compõem esse universo tão plural, em forma de dança.

Com figurinos vibrantes, coreografias expressivas e muita paixão pela arte, o grupo presta uma homenagem à liberdade, à beleza e à diversidade do povo cigano.

Estão previstas as participações de convidados especiais de Santo André, São Bernardo e Diadema, além de Jacareí e Praia Grande, para abrilhantar a comemoração artística, aberta e gratuita. 

