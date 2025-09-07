O empresário e os recursos que ainda não enxergamos

No dia a dia corrido da vida empresarial, somos levados a acreditar que estamos sozinhos na busca por soluções, inovação e competitividade. Muitas vezes, enxergamos apenas as dificuldades, os custos crescentes, a burocracia e a falta de apoio. Mas a verdade é que, ao nosso redor, existem inúmeros recursos disponíveis para nos apoiar nessa jornada e muitos empresários sequer sabem que eles existem, muito menos como utilizá-los.

Essa desconexão entre o que temos à disposição e o que de fato utilizamos é um dos grandes desafios do nosso tempo. Estamos sempre ocupados em “apagar incêndios” e, por isso, deixamos de explorar ferramentas que poderiam nos ajudar a crescer de forma estruturada.

Um exemplo claro disso é o SENAI de São Bernardo do Campo, que se transformou em um Distrito Tecnológico de ponta, com mais de 52 mil m² dedicados à pesquisa aplicada, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. Ali, surgem projetos que conectam empresas, startups, centros de pesquisa e órgãos de fomento, em um verdadeiro ecossistema de inovação.

O distrito organiza sua atuação em cinco grandes verticais de tecnologia:

. Materiais avançados

. Manufatura avançada

. Biotecnologia

. Meio ambiente

. Sistemas de energia

Além disso, possui áreas de novos negócios e empreendedorismo, justamente para facilitar a aproximação das empresas com esse universo de soluções.

Pouca gente sabe que temos esse patrimônio aqui, no coração do Grande ABC. Poucos empresários já visitaram o distrito ou conhecem a dimensão do que está sendo construído. E isso mostra como, muitas vezes, caminhamos lado a lado com grandes oportunidades sem perceber.

E não é apenas São Bernardo que traz essa contribuição. Em Santo André, Mauá, São Caetano, Diadema e em toda a região, o SENAI mantém unidades que oferecem cursos, tecnologia, laboratórios, serviços especializados e parcerias que podem transformar a realidade das nossas empresas. Como diretor do CIESP, sinto a obrigação de destacar que esses recursos estão disponíveis para todos nós, basta que tenhamos a iniciativa de buscá-los.

O desenvolvimento regional só será sustentável se cada empresário souber utilizar as ferramentas que já estão ao nosso alcance. O SENAI do Grande ABC é um exemplo vivo de que o futuro já está diante de nós. Agora, cabe a cada um de nós, empresários, dar o passo de nos conectarmos a ele.

