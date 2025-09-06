CPMI do INSS ouve ex-ministro Carlos Lupi na segunda; sessão será interativa

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que apura fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ouvirá na próxima segunda-feira (8), às 16h, o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi. O convite foi feito pelo relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), que considera o depoimento de Lupi essencial para esclarecer medidas adotadas — ou não — para evitar descontos ilegais em aposentadorias.





Carlos Lupi comandou a pasta da Previdência entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Segundo Alfredo Gaspar, o ex-ministro “detém informações imprescindíveis” para entender a atuação do governo frente às denúncias de fraudes contra aposentados e pensionistas.





A CPMI é presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG). Ele afirma que uma das frentes da investigação busca identificar o envolvimento de servidores públicos do próprio Instituto Nacional do Seguro Social no esquema de fraudes. “Nossa expectativa é compreender como esse esquema começou, quais os envolvimentos, inclusive, de servidores do INSS. Sabemos que essas quadrilhas não poderiam ter agido sozinhas, sem o consentimento de dentro do órgão”, declarou Viana.





Na última semana, a comissão aprovou um pedido de prisão preventiva contra investigados citados na Operação Sem Desconto, deflagrada em abril pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). O requerimento, apresentado por Alfredo Gaspar, argumenta que até agora nenhum dos envolvidos no esquema bilionário de desvio de aposentadorias foi preso.





Participação popular





A reunião da próxima segunda-feira será interativa. Cidadãos poderão enviar perguntas e comentários em tempo real por meio do telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e-Cidadania. As mensagens poderão ser lidas e respondidas durante a sessão pelos senadores e debatedores.





Além disso, o Senado disponibiliza uma declaração de participação, que pode ser utilizada como atividade complementar por estudantes universitários. O Portal e-Cidadania também recebe opiniões da população sobre projetos em tramitação no Congresso e sugestões para novas leis.

*Com Agências

