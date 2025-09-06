DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo No Senado

CPMI do INSS ouve ex-ministro Carlos Lupi na segunda; sessão será interativa

Presidente da comissão afirma que uma das frentes da investigação busca identificar o envolvimento de servidores públicos do próprio Instituto Nacional do Seguro Social no esquema de fraudes

Do Diário do Grande ABC
06/09/2025 | 20:28
Compartilhar notícia
FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)  que apura fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ouvirá na próxima segunda-feira (8), às 16h, o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi. O convite foi feito pelo relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), que considera o depoimento de Lupi essencial para esclarecer medidas adotadas — ou não — para evitar descontos ilegais em aposentadorias.


Carlos Lupi comandou a pasta da Previdência entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Segundo Alfredo Gaspar, o ex-ministro “detém informações imprescindíveis” para entender a atuação do governo frente às denúncias de fraudes contra aposentados e pensionistas.


A CPMI é presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG). Ele afirma que uma das frentes da investigação busca identificar o envolvimento de servidores públicos do próprio Instituto Nacional do Seguro Social no esquema de fraudes. “Nossa expectativa é compreender como esse esquema começou, quais os envolvimentos, inclusive, de servidores do INSS. Sabemos que essas quadrilhas não poderiam ter agido sozinhas, sem o consentimento de dentro do órgão”, declarou Viana.


Na última semana, a comissão aprovou um pedido de prisão preventiva contra investigados citados na Operação Sem Desconto, deflagrada em abril pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). O requerimento, apresentado por Alfredo Gaspar, argumenta que até agora nenhum dos envolvidos no esquema bilionário de desvio de aposentadorias foi preso.


Participação popular


A reunião da próxima segunda-feira será interativa. Cidadãos poderão enviar perguntas e comentários em tempo real por meio do telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e-Cidadania. As mensagens poderão ser lidas e respondidas durante a sessão pelos senadores e debatedores.


Além disso, o Senado disponibiliza uma declaração de participação, que pode ser utilizada como atividade complementar por estudantes universitários. O Portal e-Cidadania também recebe opiniões da população sobre projetos em tramitação no Congresso e sugestões para novas leis.

*Com Agências

LEIA TAMBÉM

Faculdade de Direito São Bernardo abre inscrições para Vestibular 2026




Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.