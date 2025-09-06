DGABC
Sábado, 6 de Setembro de 2025

Política

Taka Yamauchi faz vistoria na obra do INSS de Diadema

Equipamento será implementado no pavimento inferior do imóvel onde atualmente funciona o Poupatempo com entrega para dezembro

Gabriel Rosalin
06/09/2025 | 17:53
Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram


O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), realizou, neste sábado (6), uma vistoria nas obras da nova agência do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), localizado atrás do Poupatempo da cidade. A unidade foi fechada em 2020, após o encerramento do convênio entre a Prefeitura. Agora, a reabertura está prevista para dezembro deste ano.

Durante a visita a obra, o chefe do executivo destacou evoluções. "Já fez toda a parede, toda rede  de saneamento , drenagem e parte elétrica. Agora está iniciando, a parte do piso", falou em suas redes socias.

A escolha da área visa aproveitar a estrutura já existente e facilitar o acesso da população a diversos serviços públicos. “O espaço foi escolhido por sua proximidade com outras unidades de atendimento ao público, como o próprio Poupatempo e a Central de Atendimento. Além disso, trata-se de um imóvel pertencente à Prefeitura”, informou a gestão do emedebista, por meio de nota. 

"Governo Taka vai entregar nova unidade do INSS em dezembro"


