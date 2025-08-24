Governo Taka vai entregar nova unidade do INSS em dezembro

Após cinco anos de espera, Diadema voltará a contar com uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social. A reabertura está prevista para dezembro deste ano e será conduzida pela gestão do prefeito Taka Yamauchi (MDB). A unidade do INSS foi fechada em 2020, após o encerramento do convênio entre a Prefeitura e o INSS.

Em dezembro de 2024, o então prefeito José de Filippi Júnior (PT), a menos de um mês do encerramento de sua gestão, formalizou novo convênio com o INSS, com previsão de reabrir a agência em um imóvel localizado na Rua Graciosa, 259 – Centro, em frente ao Teatro Clara Nunes. A iniciativa, no entanto, não saiu do papel.

Agora, a atual gestão definiu um novo local para receber a unidade: o pavimento inferior do prédio onde hoje funciona o Poupatempo, na Rua Amélia Eugênia. A escolha da área visa aproveitar a estrutura já existente e facilitar o acesso da população a diversos serviços públicos. “O espaço foi escolhido por sua proximidade com outras unidades de atendimento ao público, como o próprio Poupatempo e a Central de Atendimento. Além disso, trata-se de um imóvel pertencente à Prefeitura”, informou a gestão do emedebista, por meio de nota.

A readequação do espaço será realizada com recursos do tesouro municipal. Seguindo a linha de austeridade implementada pelo governo Taka, a reforma utilizará materiais já disponíveis na Prefeitura, sendo que o único investimento previsto até o momento é a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, cujo processo de cotação está em andamento.

Taka afirmou que, com a destruição que houve no município na gestão passada, uma das perdas foi a unidade do INSS e destacou que trazer de volta o posto do instituto para Diadema será um marco histórico.

“Uma ferramenta importante para dar dignidade aos trabalhadores. Nunca planejaram, ou apenas contaram em histórias, mas não retomaram a unidade de fato. Estamos aqui. atrás do Poupatempo, em prédio próprio da Prefeitura, para não gastar mais um aluguel. Gastávamos cerca de R$ 500 mil todo mês com prédios locados sem necessidade. O que fazemos aqui é utilizar o dinheiro público da melhor forma e conciliar com os interesses da cidade”, afirmou o emedebista, durante vistoria ao futuro posto do INSS.

O escopo do projeto da nova unidade prevê recepção, triagem, duas áreas de espera, espaço com ao menos dez mesas para atendimento, cinco salas para perícia médica, locais para retaguarda (voltados a oferecer um suporte especializado, almoxarifado, e área exclusiva para funcionários da unidade.

A previsão é que o equipamento também conte com áreas voltadas à telemedicina e reabilitação, além de posto de assistência social e terminais de autoatendimento. Segundo a Prefeitura, o projeto da nova agência aguarda aprovação final do INSS para a execução.

FIM DO SERVIÇO

Em maio de 2021, a população foi surpreendida com a retirada do mobiliário do prédio localizado na Avenida Antônio Piranga, no Centro. À época, o INSS informou que o posto de Diadema já estava fechado desde março de 2020 devido à pandemia de Covid-19, mas assegurou que a cidade teria sua agência de volta assim que o governo do prefeito José de Filippi encontrasse novo local para reins-talação da unidade.

A previsão do governo era apresentar novo local para a unidade até o fim de 2021, tendo em vista que dois imóveis já estariam sendo avaliados pelos técnicos do INSS. Em outubro do mesmo ano, o então prefeito anunciou a reabertura do posto para março de 2022, mas apenas em dezembro de 2024, poucos dias antes de deixar o Paço, formalizou novo convênio com o instituto.