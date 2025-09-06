Quem vai e quem não vai ao ato bolsonarista de 7 de Setembro na Paulista?

Neste domingo, 7 de Setembro, data em que o Brasil comemora 203 anos de Independência, bolsonaristas voltam à Avenida Paulista para pedir anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por crimes pelos quais ele ainda está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF).

O julgamento que começou na última terça-feira, 2, e está previsto para se encerrar na próxima sexta, 12, pode condenar o ex-presidente por tentar dar um golpe de Estado no País em 2022, após perder as eleições.

Na última vez em que estiveram reunidos na Paulista, Bolsonaro não compareceu ao ato. O ex-presidente cumpria medidas restritivas, com uso de tornozeleira eletrônica, que o impediam de sair de casa aos finais de semana. Na ocasião, por burlar uma das regras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes - a de não usar redes sociais mesmo que por meio de terceiros -, Bolsonaro agora cumpre prisão domiciliar.

O ato do mês passado reuniu 37,6 mil apoiadores, segundo o Monitor do Debate Público do Meio Digital da Universidade de São Paulo (USP). O trio elétrico que reunia as autoridades, entretanto, ficou visivelmente mais esvaziado que nas manifestações anteriores, com a ausência de diversas "figurinhas carimbadas".

A falta dos políticos não passou despercebida. O pastor Silas Malafaia deu uma "bronca" nos governadores que querem herdar o espólio do inelegível ex-presidente, que parece ter surtido efeito. Desta vez, os chefes dos Executivos de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), que faltaram no ato de 3 de agosto, confirmaram ao Estadão que estarão presentes neste domingo.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), também foi procurado e a assessoria disse que vai confirmar a agenda de domingo nos próximos dias. Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), afirmou que não vai comparecer.

Da família Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que participará da manifestação no Rio de Janeiro, portanto não deve comparecer ao ato em São Paulo. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desta vez estará na capital paulista. Na última manifestação, em agosto, ela decidiu de última hora comparecer ao ato em Belém, no Pará, onde cumpria agenda em evento do PL Mulher. Os vereadores Carlos Bolsonaro (PL), do Rio, e Jair Renan (PL), de Balneário Camboriú (SC), não responderam se estarão no ato em São Paulo para dividir o trio elétrico com Tarcísio.

Outros deputados bolsonaristas, como Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (MG-PL), estão convocando apoiadores para manifestações nas capitais de seus Estados, mas durante a manhã. Pela tarde, segundo interlocutores que organizam o evento, devem somar coro na Avenida Paulista.

Veja quem vai:

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo;

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais;

Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina;

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL;

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher;

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo;

Coronel Mello Araújo (PL), vice-prefeito de São Paulo;

Silas Malafaia, pastor;

Rogério Marinho (PL-RN), senador;

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara dos Deputados;

Paulo Bilynskyj (PL-SP), deputado federal;

Marco Feliciano (PL-SP), deputado federal;

Gustavo Gayer (PL-GO), deputado federal;

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal;

Lucas Pavanato (PL), vereador de São Paulo;

Sonaira Fernandes, (PL), vereadora de São Paulo;

Zoe Martínez (PL), vereadora de São Paulo;

Adrilles Jorge (União Brasil), vereador de São Paulo;

Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro.

Veja quem não vai:

Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná.

