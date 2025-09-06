Polícia Militar prende dois indivíduos por roubo de moto, após suspeitos colidirem entre si

A PM (Polícia Militar) prendeu, na madrugada deste sábado (6), dois homens, de 18 anos, suspeitos de roubarem uma moto em Santo André. A equipe foi acionada após o assalto e localizou o veículo estacionado na Rua das Minas, no bairro Sítio dos Vianas.

De acordo com os agentes, três suspeitos se aproximaram do local e, ao avistarem os policiais, tentaram fugir, mas colidiram entre si, resultando na queda dos ocupantes. Um deles conseguiu fugir, enquanto os outros foram detidos.

As três motocicletas, que estavam na posse dos suspeitos, tinham registros de roubo ou furto. Um dos veículos estava com a placa adulterada e outra sem emplacamento. A ocorrência foi registrada como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor no 6º Distrito Policial de Santo André.