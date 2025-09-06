DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Em Santo André

Polícia Militar prende dois indivíduos por roubo de moto, após suspeitos colidirem entre si

Agentes localizaram veículo a partir de rastreamento do celular da vítima

Gabriel Rosalin
06/09/2025 | 14:38
Compartilhar notícia
André Henriques/DGABC
André Henriques/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A PM (Polícia Militar) prendeu, na madrugada deste sábado (6), dois homens, de 18 anos, suspeitos de roubarem uma moto em Santo André. A equipe foi acionada após o assalto e localizou o veículo estacionado na Rua das Minas, no bairro Sítio dos Vianas.

De acordo com os agentes, três suspeitos se aproximaram do local e, ao avistarem os policiais, tentaram fugir, mas colidiram entre si, resultando na queda dos ocupantes. Um deles conseguiu fugir, enquanto os outros foram detidos.

As três motocicletas, que estavam na posse dos suspeitos, tinham registros de roubo ou furto. Um dos veículos estava com a placa adulterada e outra sem emplacamento. A ocorrência foi registrada como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor no 6º Distrito Policial de Santo André.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.