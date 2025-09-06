DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Lentidão

Rodovia Anchieta registra congestionamento no km 40 devido a incêndio em veículo

Trecho entre os km 62 e 64,5, no sentido litoral, também apresenta lentidão

Gabriel Rosalin
06/09/2025 | 12:31
 A Ecovias Imigrantes informou que a Rodovia Anchieta apresenta congestionamento entre os km 40 e 45 no sentido Litoral. De acordo com o boletim atualizado às 12h03, a paralisação foi causada por um incêndio em um veículo. Ainda não foi informado o motivo do fogo.

A concessionária informa que há lentidão também do km 62 ao 64,5, também no sentido litoral, devido ao excesso de veículos comerciais. Além disso, a Interligação Planalto passa por intendição no sentido São Paulo e no sentido Litoral.

Segundo a Ecovias, os demais trechos da concessão apresentam condições de tráfego consideradas boas.

