Rodovia Anchieta registra congestionamento no km 40 devido a incêndio em veículo

A Ecovias Imigrantes informou que a Rodovia Anchieta apresenta congestionamento entre os km 40 e 45 no sentido Litoral. De acordo com o boletim atualizado às 12h03, a paralisação foi causada por um incêndio em um veículo. Ainda não foi informado o motivo do fogo.

A concessionária informa que há lentidão também do km 62 ao 64,5, também no sentido litoral, devido ao excesso de veículos comerciais. Além disso, a Interligação Planalto passa por intendição no sentido São Paulo e no sentido Litoral.

Segundo a Ecovias, os demais trechos da concessão apresentam condições de tráfego consideradas boas.

LEIA TAMBÉM:

"Ecovias Imigrantes realiza obras de manutenção e conservação em todo Sistema Anchieta-Imigrantes"