Ecovias Imigrantes realiza obras de manutenção e conservação em todo Sistema Anchieta-Imigrantes

Na Rodovia dos Imigrantes, do km 11 ao km 70, em ambos os sentidos, a programação será de limpeza de barreiras, manutenção em defensas metálicas, lavagem de placas e conservação do revestimento, além dos mesmos serviços realizados na Via Anchieta.

Nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega serão realizados serviços de limpeza de canais, implantação de sinalização, recuperação de pavimento e de juntas de dilatação. Também estão previstas ações de levantamento topográfico, implantação de telamento e recuperação de barreiras de concreto, ao longo de toda a sua extensão e nos dois sentidos.

As Interligações Planalto e Baixada, assim como a saída de Guarujá pela SP-248, receberão obras de recuperação de pavimento e de barreiras de concreto, reparos em defensas metálicas e recuperação em juntas de dilatação. Também estão previstas ações de implantação de telamento e de sinalização.

A Ecovias alerta que entre os dias 8 e 12 de setembro, a pista Norte da Rodovia dos Imigrantes será bloqueada no trecho de serra para obras, entre 20h e 5h. Nesse período, o motorista deverá acessar a pista Norte da Via Anchieta para a subida.