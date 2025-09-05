Ecovias Imigrantes realiza obras de manutenção e conservação em todo Sistema Anchieta-Imigrantes

Entre os dias 8 e 14 de setembro, serão realizados serviços de limpeza de barreiras, manutenção em postes de iluminação, recuperação de barreiras de concreto e outros serviços
A Ecovias Imigrantes realiza, entre os dias 8 e 14 de setembro, uma série de obras em todos os trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com a concessionária, o objetivo é preservar a qualidade das rodovias e aumentar a segurança e o conforto dos usuários. Os trabalhos estão previstos para acontecer das 8h às 17h e das 21h às 5h.
Na Via Anchieta, do km 9,7 ao km 65, nos dois sentidos, serão realizados serviços de implantação de telamento, limpeza de barreiras rígidas, recuperação de juntas de dilatação e limpeza de placas. Também estão previstas ações de monitoramento de instrumentos recuperação de pavimento e de túneis, além de implantação de sinalização e conservação de revestimento vegetal.
Na Rodovia dos Imigrantes, do km 11 ao km 70, em ambos os sentidos, a programação será de limpeza de barreiras, manutenção em defensas metálicas, lavagem de placas e conservação do revestimento, além dos mesmos serviços realizados na Via Anchieta.
Nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega serão realizados serviços de limpeza de canais, implantação de sinalização, recuperação de pavimento e de juntas de dilatação. Também estão previstas ações de levantamento topográfico, implantação de telamento e recuperação de barreiras de concreto, ao longo de toda a sua extensão e nos dois sentidos.
As Interligações Planalto e Baixada, assim como a saída de Guarujá pela SP-248, receberão obras de recuperação de pavimento e de barreiras de concreto, reparos em defensas metálicas e recuperação em juntas de dilatação. Também estão previstas ações de implantação de telamento e de sinalização.
A Ecovias alerta que entre os dias 8 e 12 de setembro, a pista Norte da Rodovia dos Imigrantes será bloqueada no trecho de serra para obras, entre 20h e 5h. Nesse período, o motorista deverá acessar a pista Norte da Via Anchieta para a subida.
