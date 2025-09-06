Veja a charge do 'Diário' para o dia 6 de setembro de 2025

O professor Mario Eugênio Longato, 66 anos, que lecionava na USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e na Fatec (Faculdade de Tecnologia) Antonio Russo, no município são-caetanense, foi assassinado durante uma tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira (5), na Rua do Manifesto, no bairro Ipiranga, Zona Sul da Capital. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e até o momento nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo de Longato colidido contra um poste. O docente chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Camilo, mas não resistiu aos ferimentos. Posteriormente, constatou-se que ele havia sido baleado.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de um grupo em motocicletas. Em determinado momento, um dos suspeitos desce da garupa e tenta interceptar o carro em que o professor estava. Ao tentar fugir e acelerar o veículo, um dos criminosos efetua um disparo que atinge o docente.

