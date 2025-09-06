DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Luto

Veja a charge do 'Diário' para o dia 6 de setembro de 2025

Amigos, colegas de profissão e alunos lamentam morte de professor da USCS e Fatec

Fernandes
06/09/2025 | 11:41
Compartilhar notícia
Fernandes
Fernandes Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O professor Mario Eugênio Longato, 66 anos, que lecionava na USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e na Fatec (Faculdade de Tecnologia) Antonio Russo, no município são-caetanense, foi assassinado durante uma tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira (5), na Rua do Manifesto, no bairro Ipiranga, Zona Sul da Capital. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e até o momento nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo de Longato colidido contra um poste. O docente chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Camilo, mas não resistiu aos ferimentos. Posteriormente, constatou-se que ele havia sido baleado.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de um grupo em motocicletas. Em determinado momento, um dos suspeitos desce da garupa e tenta interceptar o carro em que o professor estava. Ao tentar fugir e acelerar o veículo, um dos criminosos efetua um disparo que atinge o docente.

LEIA TAMBÉM:

"Amigos, colegas de profissão e alunos lamentam morte de professor da USCS e Fatec"

 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.