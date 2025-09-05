Amigos, colegas de profissão e alunos lamentam morte de professor da USCS e Fatec

A morte do professor Mario Eugênio Longato, 66 anos, gerou forte comoção entre amigos, colegas de trabalho e alunos. O docente da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de São Caetano foi morto durante uma possível tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (5), na Rua do Manifesto, no bairro Ipiranga, em São Paulo.





Nas redes sociais, manifestações lembram tanto a atuação acadêmica quanto o lado pessoal do professor. “Meus sentimentos aos familiares, ele foi meu professor na USCS, pessoa muito boa e um excelente professor”, escreveu o ex-aluno.

Entre os colegas de trabalho, as homenagens ressaltaram a convivência próxima e o respeito conquistado. “Foi uma honra ter trabalhado contigo. Força a todos amigos e colegas. Vá em paz”, escreveu. Outra companheira de profissão do professor, afirmou: “Um anjo na terra. Um amigo maravilhoso. Companheiro de trabalho sem igual.”

Longato lecionava nos cursos de Engenharia da Produção, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Gestão de TI na USCS, além de atuar na Fatec em disciplinas de Redes de Computadores para os cursos de Segurança da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Amigos pessoais também prestaram condolências. em um post um deles descreveu Longato como “um baita ser humano na amplitude da palavra” e garantiu que seu legado jamais será esquecido por aqueles que cruzaram seu caminho.





A dor da perda também foi sentida por famílias de alunos. “Excelente professor. Deu a última aula para o meu filho ontem na USCS. Que Deus o receba”, relatou a mãe de um estudante.





Até a publicação deste texto, não havia informações sobre o velório e o sepultamento. O caso foi registrado como homicídio no 16° Distrito Policial, na Vila Clementino. Diligências estão em andamento para identificar o autor do crime e esclarecer os fatos.