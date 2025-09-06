Tigre abre reta final da Série C no 1º de Maio

O acesso para a Série B do Brasileiro virou obsessão, e o São Bernardo FC espera fazer história e garantir o seu lugar após tentativas frustradas nos últimos dois anos. Porém, o Londrina – também de olho na Segundona –pretende dificultar as coisas para a equipe do Grande ABC, a partir das 19h30 (de Brasília), no 1º de Maio, na abertura da segunda fase da Série C.

O Tigre teve uma campanha sólida ao terminar a primeira fase na quinta posição, com 30 pontos. Foram oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, desempenho que garantiu antecipadamente a classificação ao quadrangular.

O técnico Ricardo Catalá destacou o desempenho do time no torneio. “Penso que fizemos uma campanha de crescimento em performance dentro da competição. Após um excepcional Paulistão e a perda de atletas, que foram fundamentais em nossa capacidade goleadora no Estadual, fomos capazes de nos reinventar e construir uma equipe tão sólida quanto”, disse.

O treinador deixou claro que o time está focado nos próximos desafios, pois o Aurinegro ainda terá pela frente desafios diante do Caxias-RS e do Floresta-CE.

O meio-campista João Paulo, do São Bernardo, vem apresentando bom futebol, e ressaltou que é de extrema importância ao Tigre manter seu estilo de jogo, acertar alguns detalhes e continuar melhorando para conquistar a tão sonhada classificação.

O atleta ainda ressaltou a importância da participação da preparação nesta fase. “Todos querem largar bem nesse quadrangular, nem pode ser diferente. Como eu falei, é importante que a nossa preparação esteja muito boa”, finalizou.

O time paranaense, do técnico Roger Silva, busca retornar à Série B o quanto antes. O Tubarão acabou rebaixado na Série B de 2023, quando terminou na penúltima posição