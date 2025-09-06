DGABC
Setecidades Titulo Diretrizes

Plano de Arborização Urbana de São Bernardo será concluído em até 30 dias

Documento norteará o planejamento e a gestão das árvores espalhadas em vias, praças e parques do município, assim como em imóveis particulares

Do Diário do Grande ABC
06/09/2025 | 07:00
FOTO: Divulgação/PMSBC
FOTO: Divulgação/PMSBC


São Bernardo está prestes a finalizar um marco inédito em sua política ambiental: o primeiro Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). Com previsão de conclusão em até 30 dias, o documento vai traçar diretrizes para o cuidado e a gestão das árvores em ruas, praças, parques e até áreas privadas do município.

Apontado como uma espécie de "bússola verde" para o futuro da cidade pela Prefeitua, o plano tem como objetivo ordenar a arborização urbana, fortalecer a resiliência frente às mudanças climáticas e qualificar a paisagem urbana, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população.

A proposta foi discutida na última quinta-feira (4), durante uma audiência pública realizada no Teatro Inezita Barroso. O encontro, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, reuniu técnicos, consultores e moradores para debater o conteúdo do plano e recolher contribuições da comunidade.

Ao longo das audiências – a primeira ocorreu em maio, na Pinacoteca Municipal –, os moradores tiveram papel essencial na construção coletiva do plano. As discussões trouxeram à tona questões como a necessidade de maior transparência na remoção de árvores em espaços públicos e a importância de criar canais permanentes de diálogo entre a administração e a população.

“Nas duas audiências tivemos participações exemplares. O nível técnico foi altíssimo, o que mostra que a população de São Bernardo está atenta, mobilizada e disposta a acompanhar de perto as ações relacionadas à arborização urbana”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Ruth Cristina Ramos.

Entre as sugestões mais recorrentes estiveram a definição clara de espécies recomendadas para plantio, cuidados com árvores próximas à rede elétrica, e a relação entre arborização e projetos como meliponários (criação de abelhas sem ferrão para produção de mel). Também foram mencionados os impactos positivos de uma arborização planejada na saúde ambiental da cidade.

A secretária reforçou a importância do momento: “Estamos falando de árvores, mas também de um novo jeito de pensar a cidade. Esse debate é um passo fundamental para modernizar a forma como lidamos com nosso patrimônio verde, com responsabilidade e participação social.”

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico apresentado pelo consórcio responsável pelo plano mapeou a situação atual da arborização no município. O estudo inclui o levantamento da cobertura arbórea, identificação de áreas prioritárias para plantio, e estratégias para manutenção, manejo e ampliação das árvores urbanas. A meta é usar a arborização como ferramenta de desenvolvimento urbano sustentável.

Após a incorporação das sugestões da audiência, a versão final do plano será disponibilizada no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/sma) junto aos documentos técnicos que embasaram sua elaboração.

