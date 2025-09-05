Mauá oferece 512 vagas de emprego na próxima semana

Oportunidades abrangem 72 funções, com salários de até R$ 4 mil; 90 vagas são destinadas a PCD
A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, disponibiliza na próxima semana 512 vagas de emprego, distribuídas em 72 funções e com salários entre R$ 1.518 e R$ 4 mil. O número representa um aumento de 20% em relação à semana anterior. Dentre as oportunidades, 90 são destinadas a PcD (Pessoas com Deficiência).
Os interessados devem se dirigir à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física).
A lista completa de vagas está disponível no site da Prefeitura (Clique aqui para conferir), e também é possível acessar informações pelo canal digital de atendimento (https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine).
