Alex defende frente suprapartidária para pôr região no Senado

O Grande ABC só conseguirá ter candidato viável ao Senado na eleição de 2026 se houver união suprapartidária em torno de um único nome. O entendimento é do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que na quinta-feira anunciou que não vai se candidatar à reeleição no pleito de outubro do próximo ano e pensa em disputar uma das duas cadeiras do Estado de São Paulo na chamada Câmara Alta do Congresso Nacional.

“O Grande ABC tem de pensar de maneira suprapartidária para ter alguma viabilidade na eleição”, declarou Alex em entrevista ao Diário. “Precisamos reunir as forças, superar as eventuais divergências ideológicas. No Senado, precisamos não defender (o atual presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva) ou (o ex-presidente Jair) Bolsonaro, mas o eleitor, o cidadão, quem precisa de serviço público”, completou.

Embora nunca tenha conseguido emplacar um representante entre os 81 senadores, a região tem potencial para impulsionar uma candidatura e fazê-la chegar às demais cidades paulistas, desde que todos os grupos políticos das sete cidades atuem em consenso. “Se estivermos fortalecidos, unidos, o próprio (histórico do) Grande ABC nos levará para fora. Obviamente, nesses anos de caminhada, já tenho boas relações em muitos setores do Estado”, ilustrou Alex.

As sete cidades têm 2,15 milhões de eleitores aptos a votar, segundo dados mais recentes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o que daria empuxo para a candidatura decolar, de acordo com o deputado federal. “Temos de atingir 65%, 70%. Um milhão e meio de votos é um patamar que coloca a candidatura que nasça no Grande ABC com reais possibilidades de vitória”, considerou Alex.

A senadora Mara Gabrilli (PSD), cujo mandato se encerra em 31 de janeiro de 2027, foi eleita em 2018 com 6,5 milhões de votos. “Como haverá duas cadeiras em disputa em 2026, teremos potencial de 4,3 milhões de votos no Grande ABC, já que cada eleitor votará duas vezes para o cargo. Se fizermos conta, esse voto pode ser o diferencial para elegermos um senador no Estado de São Paulo. A segunda colocada eleita há sete anos teve 6 milhões de votos. Então o Grande ABC tem praticamente a votação plena que elege um senador”, projetou Alex.

ESPÓLIO ELEITORAL

Reeleito ao terceiro mandato consecutivo em 2022 com 196.866 votos e declaradamente fora da disputa por uma das 70 cadeiras paulistas na Câmara Federal em 2026, Alex Manente disse que já faz reunião com seu grupo político para debater quem vai herdar seu espólio eleitoral.

“Temos vários nomes. Já temos debatido, internamente, algumas possibilidades. A certeza que tenho é que o Cidadania terá deputado estadual e federal eleito pelo Grande ABC”, declarou Alex, que é também presidente estadual da sigla.

O parlamentar não quis citar nomes, mas confirmou que os vereadores João Viana, de São Bernardo, e Fabio Lopes, de Santo André, são cotados. Nos bastidores, comenta-se que Alex está se reaproximando de Julinho Fuzari, também são-bernardense, como opção.

Dirceu diz que pleitear cadeira é ‘direito’

A aspiração do deputado federal Alex Manente (Cidadania) em disputar uma vaga no Senado tem reverberado no meio político, principalmente no núcleo petista. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil entre 2003 e 2005, em entrevista exclusiva ao Diário, analisou o movimento político do parlamentar.